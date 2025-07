La verdad en política

En política, como en la vida, lo más valioso sigue siendo la verdad. Y lo más dañino, la mentira. Cuando alguien falsea su currículum para acceder o mantenerse en un cargo público, no solo está engañando a quienes le votaron, también está deteriorando la imagen de la política y alimentando la desconfianza ciudadana.

No se trata de si una persona tiene o no estudios universitarios. Se trata de ser honesto. La política necesita diversidad de perfiles: agricultores, docentes, autónomos, médicos, administrativos, ingenieros o mecánicos. Y sí, también personas con experiencia política profesional, siempre que entiendan que su vocación es el servicio público, no el afán personal de poder.

Pero todos (vengan de donde vengan) deben pisar la realidad, conocer el esfuerzo y tener una trayectoria vital que los haga tomar tierra. No hay nada más sano para una democracia que saber que quien nos representa ha trabajado, ha luchado, ha aprendido y, sobre todo, ha dicho la verdad.

Defiendo que para gobernar no es imprescindible tener estudios superiores, pero sí lo es tener una profesión, un oficio o una preparación. Y, desde luego, no se puede mentir. Porque quien miente en su hoja de vida está dispuesto a mentir en todo lo demás.

Transparencia

En los pueblos como Nules, la ciudadanía sabe quién eres, de dónde vienes y cómo vives. Eso obliga a actuar con transparencia, con humildad y con respeto. Y ese debería ser el estándar para todos los cargos públicos, también en las grandes ciudades o en las altas instituciones. Y, visto lo visto, se deben activar mecanismos de control mucho más eficaces.

Hacen falta representantes formados, pero también cercanos, con credibilidad y con valores. Y la credibilidad empieza por no inventarse títulos. La política necesita verdad, y para eso también necesita decencia.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista