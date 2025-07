La arquitectura del engaño: anatomía de la mentira en la era digital

Trump y Jair Bolsonaro. / Associated Press/LaPresse

Vivimos en una era paradójica, ahogados en información pero sedientos de certeza. En este océano de datos, la mentira ha perfeccionado su nado. Ya lo advertía Cervantes: "La mentira tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose". Hoy, esas alas son de fibra óptica, y su velocidad es casi instantánea. Una mentira habrá dado la vuelta al mundo, habrá mutado en mil variantes y se habrá instalado en millones de mentes antes de que la verdad, pobre y metódica, "tenga la oportunidad de ponerse los pantalones".

La propagación del bulo no es un simple error de comunicación; es una obra de ingeniería social que explota nuestras debilidades más profundas. Su dinámica se rige por una ley brutalmente cínica, conocida como la asimetría de la estupidez: refutar un disparate requiere una cantidad de energía inmensamente mayor que la que se necesita para crearlo. El bulero, el moderno echacuervos, puede lanzar una acusación infundada en un segundo, construyendo un relato tan absurdo como aquel en que "el sordo escuchó cómo el mudo dijo que el ciego vio cómo un cojo corría más rápido que un tren". Desmentirlo, sin embargo, exige aportar pruebas, contrastar fuentes, argumentar con lógica y, sobre todo, luchar contra la corriente de la credulidad. La mentira es una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande y destructiva se vuelve.

Pero, ¿por qué rueda con tanta facilidad? Porque encuentra un terreno perfectamente abonado: la mente humana. No somos lienzos en blanco. Somos criaturas de prejuicios, y como sentenció Einstein, "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". Un prejuicio no es una mera idea equivocada; es una fortaleza emocional, "activamente resistente a todas las pruebas que intentan desmentirlo". Aquí entra en juego el sesgo de confirmación, ese mayordomo fiel de nuestro intelecto que solo nos presenta la información que deseamos ver, aquella que refuerza las opiniones que ya albergamos. Buscamos datos no para descubrir la verdad, sino para confirmar nuestra verdad.

Evangelio personal

Así, la falsedad se convierte en un evangelio personal, un dogma para el converso. El bulo no se cree por su veracidad, sino por su utilidad emocional: valida nuestros miedos, justifica nuestros odios y nos da la razón. Quien lo comparte a menudo se convierte en un Tartufo, un hipócrita que, bajo un manto de preocupación cívica o de revelación de verdades ocultas, simplemente satisface su ego y refuerza su identidad tribal.

En este ecosistema, la verdad objetiva es casi irrelevante. El problema no es solo la existencia de la mentira, sino la devaluación de la verdad misma. Nos enfrentamos a una cultura donde la evidencia empírica es menos poderosa que la anécdota viral, y donde la opinión de un experto es ahogada por el grito de mil ignorantes.

La clave

Aristóteles, con su lucidez atemporal, nos dio la clave: "No basta decir la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad". Esta es la tarea titánica que tenemos por delante. No es suficiente con etiquetar un bulo como falso. Es necesario desintegrar el prejuicio que lo alimenta, explicar por qué es tan seductor, qué miedos o anhelos explota. Es un trabajo de deconstrucción psicológica y social, una labor de fontanería en las cloacas de la cognición humana.

Al final, nos encontramos en una encrucijada. La desinformación no es un agente externo que nos ataca; es un virus que incubamos y propagamos nosotros mismos. Somos, a la vez, víctimas y cómplices. Y mientras la verdad sigue buscando sus pantalones, la mentira, ya vestida de gala, preside el banquete, riéndose de nuestra infinita capacidad para preferir un engaño reconfortante a una realidad incómoda.

Escritor