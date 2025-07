Una continuidad insostenible

Por primera vez, un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados. El actual responsable del cargo, Álvaro García Ortiz, deberá responder en los próximos meses de los cargos que le impute definitivamente el juez Ángel Hurtado por la difusión del correo electrónico por el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ofrecía el reconocimiento de delitos fiscales para lograr un acuerdo de conformidad que le evitase ser procesado. La negativa del Tribunal Supremo a aceptar dicho recurso presentado por el fiscal general, que insiste en su inocencia y ha declinado renunciar a su cargo, hace ya inapelable la próxima celebración de un juicio oral.

El auto del TS sí exime a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a la vez que considera que no hay fundamentos suficientes para sostener como hizo el instructor que el fiscal general actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Dos de los tres magistrados de la sala consideran que la secuencia de los hechos (la filtración por un medio de la información falsa de que fue fiscalía la que ofreció un pacto a González Amador, la petición por parte del fiscal de los correos que demostraban quién hizo esa propuesta, la difusión pública de información con detalles específicos y, posteriormente, el borrado de los datos del teléfono del investigado) son indicios suficientes para procesarlo. El otro componente de la Sala de Apelación del TS considera, en cambio, que esta simple secuencia temporal no es suficiente. En cualquier caso, será ahora la Sala de lo Penal del TS la que decidirá si García Ortiz cometió alguna irregularidad y si reveló indebidamente, o no, alguna información que pudiese considerarse como secreta.

Apoyo

Tras la confirmación de que la perspectiva de ver al fiscal general sentado en el banquillo de los acusados es ya inevitable, el Gobierno central ha mantenido el apoyo cerrado no solo a la inocencia de García Ortiz sino también a su continuidad en el cargo político mientras está pendiente de que el tribunal dicte sentencia en un sentido u otro. La negativa a solicitar la dimisión del fiscal general o a ejecutar su cese es coherente con el manual de resistencia del presidente del Gobierno, el que le llevó a ignorar las sospechas sobre el entorno de José Luis Ábalos y luego Santos Cerdán hasta que le estallaron en las manos, o a reiterar su voluntad de agotar la legislatura cuente o no con una mayoría en el Congreso, o a considerar que es posible no caer en la parálisis en su acción de Gobierno a pesar de que no se vislumbre ninguna posibilidad de que pueda aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, en la decisión de insistir en la permanencia del máximo responsable del Ministerio Fiscal en su puesto se deben tener en cuenta otros factores, aparte de los de oportunidad política. Cualquier fiscal que se viese en la situación en que se encontrará inapelablemente García Ortiz en los próximos días quedaría, según el Estatuto Fiscal, suspendido totalmente de empleo y sueldo hasta que se dictase sentencia. Aunque se beneficie del hecho de que, desde el cargo que ocupa en el momento, quede exento de las normas que regulan el desempeño de la carrera fiscal, las razones para que la condición de fiscal general sea incompatible con la de procesado son mucho mayores de las que justificarían la separación temporal del cargo de cualquiera de sus subordinados.