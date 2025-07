Cristóbal Montoro está de actualidad. El ministro de Hacienda de Aznar y de M. Rajoy, presuntamente, estuvo haciendo cosas que no beneficiaban, en ningún caso, al interés general sino al interés de Montoro & Asociados, SL (después Equipo Económico).

Dicen las malas lenguas de un juzgado de Tarragona, que hacía leyes a medida de los clientes de su anterior despacho y que no está tan claro de que fuera tan anterior. En fin… cosas sin importancia que pasan.

Lo que sí que tiene importancia, y mucha, es la ley Montoro, que es como se llamó a la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Pensada para que los ayuntamientos y las administraciones no pudieran contratar con facilidad y no pudieran gastar. Así el dinero de los impuestos no iba a gasto e inversión, sino a amortizar deuda, pagar intereses a los bancos, y rebajar el déficit público, lo que pedía la Sra. Merkel.

Emergencia

Hoy la situación es diferente. Con la necesidad de contratar obras de emergencia y urgencia para la recuperación tras la dana los ayuntamientos se ven con millones transferidos por el Estado y sin la posibilidad de destinarlos al fin al que están dirigidos. Y todo por la ley Montoro, que dificulta los trámites a extremos en situaciones de catástrofe como la de hace diez meses.

Hay que derogar esta ley o al menos reformarla, establecer un sistema ágil de contratación para casos de recuperación ante desastres naturales… y borrarle el nombre de Montoro a ser posible o pensaremos que, presuntamente, sigue beneficiando a quien no toca.

Urbanista