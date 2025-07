Marjalería, policía y otras historias

Cuando la oposición ejercida por las formaciones políticas regresistas les diga que falta seguridad, aparte de decirles que la inmigración ilegal masiva está directamente relacionada con la inseguridad, díganles también: que la jefatura de la Policía Local de Castellón (PLCS) ha conseguido una organización que permite afrontarla; que la ha creado una Unidad específica para los barrios periféricos y Urbanizaciones de Montaña; que la PLCS ha aumentado su presencia en El Grao; que la PLCS ha obtenido resultados en nuestras fiestas de la Magdalena y de Sant Pere a la altura de las más cualificadas; que la PLCS ha incrementado su presencia en toda la marjalería con hasta dos patrullas más para el verano.

Pioneros

También que la PLCS tiene previsto mantener esa presencia durante los meses no estivales; que la PLCS va camino de completar su escala de mando (de los 9 cargos de la más alta responsabilidad); que la PLCS ya tiene un seguro de asistencia jurídica penal y nuevos chalecos antibalas; que la PLCS tiene un contrato de uniformidad a la altura de sus agentes; que la PLCS es pionera en España en el control de velocidad de los patinetes eléctricos; que la PLCS no escatima servicios en los grandes y pequeños eventos que organiza la ciudad; y que, en lo que respecta a este concejal y al equipo de gobierno, la PLCS siempre va a tener un aliado y no un enemigo, como pasó en la vergonzosa legislatura anterior en la que los boletines de denuncias se escondían en los cajones.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón