La frase del títol eren paraules que de xiquets dèiem jugant per indicar que el més fort, llest o més atrevit acaparava tot el que hi havia en joc.

Amb una tal cosa no féiem sinó seguir lleis universals i que en paraules d’un clàssic com Tucídides posa negre sobre blanc a la seua Història de la guerra del Peloponés. Clar que ell ho deia amb paraules ben certeres i justes.

Són aquestes, per necessitat de la seua naturalesa els éssers humans dominen tant com poden. I així va la cosa. Xiquets o majors a la ciutat o al poble, entre els del partit o els seus adversaris tots malden per guanyar qui més puga.

És un fet constatable arreu i en tots els àmbits. Miren vostès per exemple el poder, sempre pesat i sovint injust, de la burocràcia. Ella, així d’impersonal però al darrere de la qual sempre hi ha persones, éssers humans, decideixen que el personal que ha d’atendre els immigrants, és el que ella vol i no allò, que li convindria als seus usuaris. Adif o Renfe o qui siga que hi mane d’aquestes empreses, decideix no augmentar el personal o els horaris per poder millorar els serveis que es dona a les comarques de Castelló.

Aguantar

Els directius d’unes determinades empreses, ja siguen pròpies o estrangeres, que no sabem sempre qui són però en patim les seues decisions, imposen unes normes que no ens agraden. Una col·lectivitat social que imposa les línies que li convenen i a nosaltres no ens queda sinó més que aguantar. Una institució que pot ser de la Generalitat Valenciana o del Govern central dicta unes lleis de les que no ens podem escapar i no tenim res a dir o sinó seguir-les.

El vell historiador y militar ateniense Tucídides, que ja havia viatjat molt i vist moltes societats molt diferents, ho va poder afirmar després de vore que arreu creixen bolets i que tots tenim dos braços i dos cames. I qui més pot més mana. Qui més puga...

Sociòleg i traductor