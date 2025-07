Ni ho saben, ni els importa

Fa unes setmanes, explicava que el regidor de Mobilitat del PP, sí, el que no paga la zona blava i que té la immensa sort que les multes que li posen li desapareixen, quan Compromís li vam traslladar la petició perquè el transport públic, siga el TRAM o siguen els autobusos, es coordine amb l’últim i primer rodalia, va presentar una resposta on no sabia a quina hora arribava l’últim tren a Castelló, i, a més, al ple, va dir que ell, regidor de Mobilitat, no tenia per què saber-ho.

Evidentment, els centenars de castellonencs i castellonenques que utilitzen el Rodalies estaran flipant pel fet que el regidor de Mobilitat del Partit Popular no haja ni pensat, ni tampoc vulga fer-ho, com pot facilitar-los la vida i com es poden millorar les connexions del transport públic per fer-lo més atractiu i, sobretot, més útil per al veïnat de Castelló.

Cotxe oficial

Aquest mes de juliol, el govern del Partit Popular ha presentat el projecte del transport públic urbà amb autobús per Castelló de la Plana. I sabeu què no hi està en la proposta? La intenció de coordinar els autobusos que tenen parada a l’estació de tren amb el primer i l’últim Rodalies. I ara no és perquè el Partit Popular no sàpiga que hi ha una necessitat, que ho saben, perquè Compromís els ho hem traslladat, sinó senzillament perquè al Partit Popular, que van en cotxe oficial i aparquen on volen, no els importa gens que, quan arribes en tren, no tingues un autobús per baixar a casa.

Ja avance que Compromís hem presentat al·legacions per exigir que es coordinen els autobusos amb els Rodalies.

Regidor de Compromís a l’Ajuntament de Castelló