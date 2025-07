Con el paso del tiempo, y la presencia de la Guardia Civil para bajarle los humos a un centenar de fachas, la paz ha vuelto a Torre Pacheco. La paz, que no la certidumbre de que un incidente así no vuelva a estallar en otro lugar. Porque los hechos vividos en Murcia confirman que ya los tenemos entre nosotros. Puede ser su vecino del sexto, el colega del trabajo, el orellut que se sienta a su lado en Castalia, o esa muchacha con pulsera roja y gualda que acaba de pagar en el súper, cualquiera de ellos. Son, eso lo sabemos seguro, los treinta y tres diputados de Vox y algunos de los que ocupan la bancada popular. Esta España nuestra que hasta hace poco creíamos inoculada ante el veneno de la extrema derecha está ya infectada por un virus global que sobrepasa fronteras con la misma facilidad que penetra en las neuronas, y en las venas, de quienes se dejan llevar por los instintos más primigenios y por bulos convenientemente orquestados. Que eso, y no otra cosa, encendió Torre Pacheco al coro de «cazar al moro».

Mientras intentamos sobreponernos a los perniciosos efectos del creciente racismo y la aporofobia, que también va de eso, de rechazo a los pobres, la epidemia de la corrupción se propaga a la velocidad de los fuegos de verano. Un fenómeno que contribuye a generar ese caldo de cautivo donde florecen salvapatrias que jalean, por ejemplo, a no pagar impuestos. Nada nuevo bajo el sol. Las grandes corporaciones lo vienen practicando desde hace décadas sin necesidad de travestirse de antisistema o de pregonar que se acabe la fiesta. De eso, de no aportar a la caja común lo que les toca, pero en plan bestia, va la última versión del amplio muestrario de la corruptela patria. La vieja Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos que retrató Francisco de Quevedo ha mutado en la moderna historia del despacho del Conseguidor llamado don Cristóbal, Montoro de apellido, dedicado presuntamente a legislar en favor de grandes empresas a cambio de millonarias minutas. Es asombrosa la capacidad de corruptos y corruptores para mutar en su insaciable saqueo. El modus operandi de la típica mordida que se atribuye al trío Cerdán-Ábalos-Koldo está superado; también el sobre de toda la vida con un enigmático Mariano Rajoy como único apunte.

Mentiroso

Tampoco sorprende la polémica sobre los méritos académicos mutantes en función no de lo que uno/una se ha esforzado, sino en virtud de si se descubre o no el engaño. Eso también es más viejo que el hilo negro. Viejo y, por tanto, habitual a izquierda y derecha del arco parlamentario. No es de extrañar pues que un mentiroso como el popular Carlos Mazón, que no le dice la verdad del Ventorro ni a su confesor, se haya visto atrapado también en esa polémica. Una más. ¿Abogado? Sí, claro, el que tiene ahí colgado… en las redes sociales me refiero, donde aún figura con esa titulación sin acreditar la preceptiva colegiación. Aunque sí ha acreditado su voluntad de aceptar la paga de 75.000 euros durante dos años. Recordando sus años mozos de solista verbenero, y al más puro estilo Sandro Giacobbe, Mazón recordó que «la paga es así, no la he inventado yo». Cierto. Aunque es evidente que tampoco ha inventado, ni practica, la ética más elemental.

