El PP diu ‘no’ als joves

Hi ha decisions que sorprenen, d’altres que deceben i algunes, com la que hem viscut en l’últim ple municipal, que directament costen d’entendre. Aquesta mateixa setmana, el Partit Popular de l’Alcora ha votat en contra d’una moció per a reclamar a la Generalitat Valenciana la recuperació de la gratuïtat del transport públic per a joves de 14 a 30 anys. Una mesura que va funcionar, que va alleugerir les despeses de moltes famílies i que, sobretot, va afavorir la mobilitat d’un col·lectiu amb moltes necessitats i, de vegades, poques alternatives.

Nosaltres, des del Grup Municipal Socialista, vam presentar aquesta proposta amb una única intenció: defensar els interessos de l’Alcora i de la nostra joventut. Per això, lamentem veure com el PP local posa per damunt els interessos del seu partit abans que els del seu poble. No és només una qüestió ideològica, és una qüestió de sentit comú. No hi ha cap motiu raonable per a oposar-se a una reivindicació tan justa i tan necessària.

Retallades sense cap ni peus

Cal recordar que aquesta supressió de la gratuïtat del transport públic forma part d’una decisió més ampla del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Com estem denunciant des del PSPV-PSOE; tot això és conseqüència de la situació de fallida dels comptes del Consell, totalment ofegat pels compromisos de pagament després de perdonar a les grans fortunes i empreses fins a 1.000 milions d’euros en impostos.

I, mentrestant, continua la seua croada contra la nostra joventut: retalls en serveis bàsics alhora que bloqueja varies altres iniciatives per a facilitar-los l’accés a l’habitatge o per a reduir la precarietat laboral existent.

A l’Alcora, a més de perdre la gratuïtat del transport, hem vist com el nou contracte d’autobús amb Castelló, encara que és cert que incrementa el nombre d’expedicions diàries, ha suprimit una expedició clau: la de les 7.00 hores del matí. És un horari molt important per a molts estudiants que necessiten arribar a temps a la Universitat Jaume I i que ara tornen a trobar-se amb dificultats per a desplaçar-se.

Davant d’aquesta situació, no ens hem quedat de braços plegats. Com a alcalde, vaig enviar de seguida una petició formal al conseller d’Infraestructures perquè tornara a incorporar-se l’autobús de les 7.00 hores, tal com vam aconseguir al contracte anterior. Malgrat la nostra insistència, hui dia, malauradament, seguim sense resposta. Una mostra més de com es prenen les decisions des de dalt, sense escoltar els municipis ni tindre en compte les realitats de la gent.

La moció que vam defensar al ple municipal també incloïa aquesta reivindicació: planificació adequada, escolta activa als municipis i aplicació de totes les ajudes possibles per a garantir un transport públic just, eficient i adaptat a les necessitats de la ciutadania.

Per molt que coste creure, insistisc, el Partit Popular local, tot i saber les conseqüències, va preferir imposar la disciplina de partit abans que defensar el que és millor per a l’Alcora. I el que és pitjor, no es tracta d’un cas aïllat.

Descomptes

El Consell de Mazón ni tan sols ha volgut mantindre els descomptes del 50% en la Targeta Jove per a persones d’entre 15 i 30 anys, ni completar el 20% addicional en la Targeta Transport que proposava el Govern d’Espanya. Les úniques ajudes que es mantenen són les destinades a menors de 14 anys, finançades íntegrament per l’executiu central. Aquestes són les conseqüències de canviar un govern progressista per un que només pensa en uns pocs, insensible amb la majoria.

El transport públic no pot ser una moneda de canvi. Ha de ser un dret garantit, especialment per als més joves. I per això anem a continuar insistint. Anem a continuar reivindicant el que és just. Anem a continuar alçant la veu davant la Generalitat Valenciana, davant la Conselleria, davant qui calga.

Ho tenim molt clar. I mentre ens toque governar, continuarem governant amb la gent i per a la gent. Esperem que encara hi haja temps per a rectificar. Que tornen a escoltar els pobles que, com l’Alcora, no demanen privilegis, sinó equitat.

Perquè quan es governa pensant en el territori, es fan polítiques que transformen de veritat. I quan es governa pensant només en les sigles, es deixen passar moltes oportunitats. Nosaltres no volem perdre cap oportunitat més. Ni tampoc per als nostres joves, ni per al nostre futur.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló