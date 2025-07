Reaprender a enseñar

ChatGPT estrena un modo estudio que, en lugar de dar respuestas, introduce preguntas, pasos intermedios y feedback personalizado. Google convierte apuntes en vídeos narrados por IA y lanza una guía práctica para que cualquier docente pueda integrarla con una base mínima y sin saber programar. La tecnología ya no flirtea con la educación. Quiere quedarse.

El giro es claro y esperanzador, después de una primera aproximación que parecía potenciar el atajo. La IA empieza a ofrecer algo más: estructura, guía, fricción pedagógica. ChatGPT fomenta ahora el pensamiento crítico e invita al estudiante a pensar. Google, con NotebookLM, transforma contenidos en narrativas visuales. Y además empieza a hablarle al profesorado como aliado. Pero conviene no caer en el entusiasmo. Porque detrás de la promesa de aprender mejor, asoma otra menos noble: hacerlo con mucho menos esfuerzo. Y ahí pueden empezar los conflictos.

Dinamismo no es comprensión. Un vídeo brillante no garantiza que el alumno haya entendido nada, ni una guía sustituye una pregunta bien hecha. Si solo enseñamos a usar la herramienta, no estaremos formando, sino solo facilitando.

Conexión

La IA puede permitir reconectar de nuevo el sistema educativo con las nuevas generaciones, que crecieron en entornos digitales, con acceso constante a estímulos, formatos breves y experiencias interactivas, y que valoran la inmediatez, la personalización y el aprendizaje visual. Estudios recientes indican que su atención funciona de forma más fragmentada, pero también más adaptable. Por eso, la clave no está en volver atrás, sino en aprovechar esa realidad para diseñar experiencias educativas más dinámicas, estructuradas y profundas.

Ahí es donde la IA puede marcar la diferencia. Y si hay un buen momento para cambiar el chip como docente, es ahora. El verano es la pausa perfecta para repensar cómo dar clase, cómo adaptarnos, cómo reconectar con lo que importa. Porque no se trata de competir con la IA, sino de convertirla en aliada.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred y profesor