Una mejoría que tiene sus sombras

La última Encuesta de Población Activa (EPA), de la que este medio ha venido haciéndose eco, ha venido acompañada de varias señales económicas y laborales que abrigan atisbos de confianza en una mejora social que todos ansiamos. La última se refiere a la notable mejora en el número de viviendas que sobreviven sin ningún tipo de ingreso, un fenómeno extremo que pone rostro a la pobreza más severa. En tan solo un año, esas situaciones límite se han reducido a casi la mitad, lo que puede interpretarse como un logro significativo. Sin embargo, la lectura tiene que ir algo más allá del trazo grueso que marcan las hojas de cálculo.

Pese a esta mejoría, actualmente, unas 7.300 familias en la provincia se encuentran aún en una situación de exclusión total de los circuitos económicos: no perciben salario, ni pensión, ni subsidio alguno. Son hogares invisibles en muchos casos, donde la precariedad se vive con resignación y las oportunidades parecen lejanas. Esta cifra representa un 2,7% del total provincial, eso sí, bastante por debajo del 4,9% registrado un año antes. En términos absolutos, son 5.200 familias menos atrapadas en la pobreza sin red. El logro es importante, pero el reto es aún mayor.

La evolución positiva también se refleja en otro indicador importante: los hogares donde todos los miembros en edad y condiciones de trabajar están desempleados, aunque con acceso a alguna ayuda pública. Aquí también se ha producido una sensible reducción. Sin duda, Castellón ha mostrado una capacidad de recuperación destacable, pero aún arrastra sombras.

Aunque menos familias se encuentran en el abismo de no tener ingresos, no puede ignorarse que muchas otras viven en un equilibrio precario, dependiendo de un solo salario o de empleos mal remunerados. De hecho, el aumento de los hogares donde entra al menos una nómina confirma una recuperación del empleo, pero no garantiza necesariamente una mejora en la calidad de vida.

Gastos básicos

¿Y esto último cómo es posible? Pues porque tener trabajo ya no es sinónimo de seguridad económica. En muchos casos, estos ingresos apenas permiten cubrir los gastos básicos, especialmente en un contexto de inflación persistente y encarecimiento de servicios esenciales como la vivienda, la energía o la alimentación. Así, si bien la estadística nos muestra avances, la realidad cotidiana de muchas familias sigue marcada por la incertidumbre y la ansiedad.

La buena noticia es que hay señales de reactivación laboral, con más personas accediendo al mercado de trabajo formal. La mala es que esa recuperación es desigual, y no todos los sectores ni todos los perfiles profesionales se benefician de igual manera. El desempleo estructural, la temporalidad y la falta de oportunidades para jóvenes y mayores siguen siendo retos pendientes.

El descenso en los hogares sin ingresos debe analizarse también desde una perspectiva crítica. ¿Estamos ante una mejora sostenida o simplemente frente a un rebote poscrisis? ¿Hasta qué punto la recuperación obedece a un crecimiento real del empleo estable y de calidad, o es fruto de contrataciones temporales y políticas coyunturales de ayudas públicas? Estas preguntas son esenciales porque marcan la diferencia entre una recuperación sólida y una efímera. El reto, por tanto, no es solo reducir el número de hogares sin ingresos, sino transformar la estructura económica y social para que esas situaciones no se repitan o cronifiquen.