¿Playas accesibles?

En pleno verano del 25, la playa del Pinar de Castelló sigue siendo un lugar vetado para personas con movilidad reducida. La realidad de su plataforma adaptada es desoladora: una flexipasarela sin mantenimiento, que más que facilitar, dificulta el acceso al mar. ¿De qué sirve instalar estructuras que no se cuidan ni se atienden?

El recorrido que debe hacer una persona con discapacidad para avisar a uno de los socorristas es una auténtica odisea. No hay personal de atención al baño en la plataforma y, para pedir ayuda, hay que desplazarse fuera de la arena. ¿Dónde está la atención personalizada de la que presume el Ayuntamiento?

El 17 de julio, por primera vez este verano, se sacaron las sillas anfibias y algunos asientos de plástico. También, por primera vez, aparecieron unos artefactos azules sin explicación ni uso claro. Sin personal dedicado a la plataforma, el material se convierte en decoración. ¿Es esto accesibilidad real o postureo?

Abandono

Hasta el 11 de julio no hubo ni un solo toldo para poder proteger del sol a las personas usuarias. La suciedad, la falta de mantenimiento y la ausencia de responsabilidad municipal hacen de esta plataforma un símbolo claro del abandono institucional.

Castelló no puede aspirar a ser un destino turístico de calidad si se margina a una parte de su población. La accesibilidad no debería de ser un lujo, es una obligación ética, legal y social. Invertir en playas inclusivas no solo hace que mejore la experiencia de quienes nos visitan, sino que dignifica nuestra ciudad.

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Castelló