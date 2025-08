Libros, libros, libros

Permítanme hoy que les hable de libros. Es lo mío. El lugar donde me siento más cómodo junto con el fútbol. Curioso contraste… Un día he de juntar los dos temas. ¿Les he contado alguna vez que en los descansos de los partidos solía aprovechar para leer un poco? Ahora ya no lo hago porque voy con mi hijo de ocho años y si me ve sacar el móvil tarda tres milésimas de segundo en pedírmelo.

Acabo de terminar, de nuevo, la lectura de Macbeth. La obra de teatro de William Shakespeare diría que es el libro que más veces he leído sin que en realidad me guste demasiado. Frases brillantes y una trama que, resumida en pocas líneas, resulta maravillosa, pero cuando la lees te pasas más tiempo desentrañándola que disfrutando. Es como conducir en una gran ciudad por primera vez: estás más atento al tráfico que al paisaje urbano.

La antítesis de lo anterior ha sido abordar la considerada mejor obra del argentino Juan José Saer: El entenado. Aquí el dibujo desde lejos, la sinopsis, me parece entre poco y nada apetecible. Va de un superviviente entre indios durante la época de la conquista de América. Mi interés por el asunto roza el cero. Sin embargo, qué manera de narrar, qué capacidad de introspección, qué dominio más exquisito del lenguaje sin ningún esnobismo, sin poner por delante lo estético. Una delicia a la que me he adentrado sin saber de qué trataba. Tampoco sé si les he dicho alguna vez que no suelo leer sinopsis. Desde luego, de haberlo hecho, el libro de Saer hubiese quedado relegado. Tengo como un viejo recuerdo de haberlo querido leer y desistir por haber cometido la estupidez de ver de qué trata.

Podemos hacer literatura exquisita de tonterías. O de aparentes tonterías. Ahí está La transformación de Kafka, quizá el mejor libro del siglo XX basado en un hombre que se convierte en una especie de cucaracha. Ridículo, a priori.

J. D. Salinger prohibía por contrato a sus editores poner sinopsis en la contraportada de El guardián entre el centeno. Una decisión muy sensata. Sin embargo, en los libros de mi editorial siempre hay un resumen en la parte de atrás. Necesidades del mercado que van delante de mis preferencias como lector. Incluso en mis propios libros las pongo, y es que sé que a la gente le gusta ojear de qué va lo que va a leer y, por supuesto, me parece muy respetable.

Reto

Vaya, una vez más derivo la columna a hablar de mí. Y eso que me había propuesto dejar de hacerlo. Leí no hace mucho una crítica a un novelista, ya fallecido, que también se prodigaba en las columnas de prensa. Uno de los mayores elogios que le hacían era que nunca hablaba de él en ninguna de sus columnas. Eso me gustó. Me reté a seguir la misma senda, aunque sé muy bien que, a la hora de escribir, no hay solo una manera correcta de proceder. Es como los estilos literarios dentro de un género: se puede ser adusto como Agota Kristoff, recargado como Vladimir Nabokov, incluso algo repetitivo en sus expresiones como lo es Jon Fosse o también Thomas Bernhard sin dejar de ser magnífico, claro está. Todos ellos lo son para mí, y sus formas, sus ademanes literarios, se despliegan de un modo bien distinto.

Editor de La Pajarita Roja