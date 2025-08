Lleis a la carta

He de confessar que fins fa ben poc desconeixia que el Consell de Carlos Mazón havia aprovat d’urgència i d’amagades una modificació de la llei contra la contaminació acústica. Ho vaig descobrir parlant sobre els sorolls del Serrallo amb un exresponsable veïnal de la platja d’Almassora a les xarxes. «Han fet la llei a la carta de les empreses perquè puguen seguir fent soroll i en contra del veïnat», em va advertir.

I he de donar-li la raó i també les gràcies per posar-nos en alerta. Confiem que encara siguem a temps de revertir-ho, perquè, efectivament, el Partit Popular de Mazón va aprovar al maig una norma que dona via lliure a les petroquímiques del Serrallo per continuar fent soroll malgrat les denúncies veïnals. D’amagatotis, creen una «zona de transició» on es troben els habitatges dels camins Catalans i Om Blanc d’Almassora, així com els més propers del Grau, i on s’eximeix les empreses del compliment dels nivells externs de soroll.

Batalla judicial

És un escàndol. Ho és perquè es prioritzen les multinacionals petroquímiques per damunt dels drets dels nostres veïns. Perquè el Partit Popular ha aprovat aquesta norma mentre el veïnat manté una batalla judicial contra les empreses i l’Administració. Perquè es canvia la llei just quan el muniicpi d’Almassora litiga contra BP per activar un pla acústic que, encara que mínim, alleujaria les molèsties. I perquè PP i Vox d’Almassora i Castelló, que governaven junts quan es va publicar la norma, ni van al·legar ni van obrir la boca.

Davant d’un silenci còmplice, nosaltres anem a plantar cara.

Portaveu de Compromís