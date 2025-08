Hay gestos que, aunque silenciosos, retumban. Que no hacen aspavientos ni se visten de euforia, pero que marcan una línea, un hito, un antes y un después. Ver una obra de María Bleda en la Galería de las Colecciones Reales, junto a José María Rosa, no debería sorprender a nadie que haya seguido con atención su trayectoria. Son Premio Nacional de Fotografía, sí. Son referentes, también. Pero hay algo más. Algo que trasciende la lógica del reconocimiento y nos devuelve, por un momento, a esa emoción difícil de nombrar: la de saberse parte de un lugar que no es baladí. Que no es menor. Que no es prescindible.

Castellón —esta provincia que a menudo parece hablar en voz baja— no solo es tierra de playa, cerámica o cítricos. Es, también, y por derecho propio, una cantera de espíritus creativos capaces de dialogar con la historia, el arte y la memoria sin necesidad de levantar la voz. Bleda lo demuestra cada vez que dispara. Con la precisión de quien no quiere capturar lo que ocurre, sino lo que queda cuando todo ha pasado. Su mirada, afilada y contenida, no ilustra: invoca.

Quizá por eso resuena con tanta fuerza la frase de Pascal Quignard: «Todo lo que permanece llama a lo que falta». Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando una fotógrafa nacida en Castellón planta su obra en el corazón patrimonial del Estado: que lo que persiste (su obra, su mirada, su origen) convoca aquello que la provincia a menudo echa en falta: reconocimiento, peso simbólico, lugar en el mapa.

Que María Bleda haya llegado hasta allí no es una anécdota, ni un milagro, ni un accidente. Es consecuencia. De un trabajo honesto. De una forma de mirar. De una raíz. Porque hay gestos que no se explican. Se sienten. Y Castellón, esta tierra a menudo ensimismada, debería sentir este como un momento suyo. Porque lo es. Porque lo merece.