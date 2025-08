Amb els deures fets

S’acaba el curs polític i puc dir amb molt orgull que hem fet els deures. A la Vall d’Uixó, des del govern municipal hem continuat treballant amb pas ferm per millorar la ciutat i la vida de la gent. No tots poden dir el mateix. Davant d’aquells que només saben criticar o tractar de posar bastons a les rodes, nosaltres seguim demostrant que governar és transformar, i que quan hi ha projecte, equip i lideratge, la ciutat avança i mira al futur amb més optimisme que mai.

L’últim ple que hem tingut abans de setembre va fer molt evident esta realitat. El Partit Popular no va votar a favor ni per a l’ampliació del polígon industrial ni del parc aquàtic. El portaveu dels populars és un gran expert en posar excuses. Però no són excuses, és anar en contra del futur del nostre municipi, anar en contra de la Vall. No tenen projecte. Només saben dir que no. Encara que això siga anar contra els interessos de la seua ciutat. Serra li copia l’estratègia a Feijóo d’anar contra tot allò que fa el govern.

I així li va… Perquè és molt greu estar en contra de crear ocupació, de dinamitzar l’economia, de recuperar les piscines d’estiu que el mateix PP va privatitzar. Encara sort que els seus vots no són necessaris per a transformar la Vall! Perquè si per ells fora, ni ampliaríem el polígon industrial ni tindríem el parc aquàtic que tant mereixen els vallers i valleres després d’haver patit durant anys el tancament de les piscines de Sant Josep.

El passat ple municipal va ser molt gràfic. L’equip de govern sí que vam votar a favor de la moció presentada pel Partit Popular perquè era positiva per a la Vall: demanar la neteja del riu Belcaire. Però el PP no va votar a favor de cap dels projectes més importants per al futur de la nostra ciutat. I fins i tot el senyor Serra té serioses dificultats per a defensar la seua postura. Hi ha un gran buit darrere de l’oposició que practica, instal•lat sempre en el no, en la crítica i en la frustració.

Com deia, l’equip de govern sí que comença el mes d’agost amb la feina feta. Hem aprovat un dels últims tràmits que havia de fer l’Ajuntament per a començar la urbanització de Belcaire C i ampliar el sòl industrial en més de 700.000 m². Hem posat tots els nostres esforços en reduir els temps, perquè és un projecte estratègic per a la ciutat i una prioritat. I ho és perquè crearà ocupació i riquesa i farà que vinguen noves empreses a la Vall i que les que ja estan cresquen. Ara espere que la Generalitat Valenciana també agilitze al màxim la burocràcia, amb la nostra completa col•laboració si la necessiten.

També hem tancat el curs polític adjudicant les obres de construcció del nou parc aquàtic, que començaran en el mes de setembre i estaran acabades per a obrir les seues portes l’estiu que ve. Una altra de les grans notícies d’este estiu és una altra adjudicació, la de les obres de la segona fase del nou pavelló poliesportiu, que també s’iniciaran en setembre i que suposen una fita històrica per a la nostra ciutat en l’àmbit esportiu, que fa dècades que el demanava.

Les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’ajuntament avancen. Com també ho fan les del teatre municipal, les de la transformació de la Fàbrica de la Llum en un espai museístic i les de regeneració urbana del barri Colonia San Antonio. I acaben de començar les d’enjardinament de l’entorn de l’aqüeducte, les de renaturalització de l’aparcament del Paratge de Sant Josep i la històrica excavació del Poblat de Sant Josep, la més gran que s’ha fet mai en este jaciment.

Però si parlem de fer deures, cal parlar de l’àmbit educatiu. I també hem complit, tot i els entrebancs. La Conselleria ens ha donat la raó i ja no ens retirarà els diners per a fer la necessària reforma del CEIP Assumpció. Com és habitual, Carlos Mazón i els seus han creat un problema on no existia i han retardat l’inici del procés de licitació de les obres. A més han tardat mesos a resoldre les al•legacions, per a finalment dir el que ja tots sabíem: l’Ajuntament tenia raó!

D’altra banda, ja s’estan instal•lant les aules provisionals al CEIP Sant Vicent, perquè durant aquest estiu començaran les obres de renovació i de construcció d’un gimnàs del que ara manquen. Per contra, no tenim cap notícia de l’ampliació del crèdit pressupostari per a fer les obres al CEIP Lleonard Mingarro. La Conselleria d’Educació porta més d’un any i mig sense contestar la nostra petició, com tampoc ho fan amb la petició de poder incloure el CEIP Blasco Ibáñez dins del Pla Edificant. És evident que el Partit Popular no fa els deures amb l’educació pública ni tampoc els fa amb tota la resta que li competix .

Actuem amb fets, no amb paraules buides. Amb projectes reals, amb obres que comencen, amb bones inversions que arriben on han de fer-lo i amb un rumb molt clar: continuar fent avançar el municipi de La Vall. Davant d’una dreta que només sap dir que no i que viu constantment en el bloqueig i el soroll, nosaltres seguim avançant com des de fa ja 10 anys. Tenim el projecte i tenim l’equip per a poder fer-ho.