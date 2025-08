Infecto manifesto

Cada uno puede pensar y difundir lo que estime conveniente y por tanto subscribir los manifestos que quiera. Con los años, se ha repetido uno recurrente, a favor en su día de Zapatero, con los de la ceja y hoy de Sánchez, lo que marca claramente la ideología de los firmantes. Lo chocante es que con la que está cayendo, algunos tengan la jeta de firmar en defensa de Sánchez. No son muchos, solo 100 e inmediatamente otros de izquierdas han publicado otro contradiciéndoles, hay gente que piensa por sí misma y discrepa. Como cualquier objetivo. No se pueden apoyar los comportamientos de la Sra. de Sánchez, del hermano de Sánchez, del fiscal general del Estado, Aldama, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y todos los que van saliendo, que de momento están imputados por corrupción, cohecho, financiación, organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, etc., etc., etc. Ahí están los de siempre, muchos del cine y cantantes, bien subvencionados: Bardem, Ana Belén, los Almodóvar, Loles León o Serrat. Exministros con estómagos agradecidos y algo más, como Chaves, Leire Pajín, Miguel Sebastián, Montilla o Maravall, sindicalistas y periodistas al servicio de su amo. Entre ellos muchos millonarios y algunos comunistas que no se avergüenzan de sus 100 millones de muertos. Además conspiranoicos, todo es porque la UCO, jueces, periodistas de investigación y hasta la iglesia conspiran para derrocar a su gobierno. No analizan que nos lleva a la ruina económica y sobre todo la falta de libertad. Quizás les guste vivir en una dictadura y les dé igual que roben si son de los suyos.