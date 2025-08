Un verano para disfrutar

Estamos en agosto, el mes de las vacaciones, aunque cualquier mes es bueno para recrearse en el estío y conceder tiempo a la familia y a los amigos. No es necesario mudarse del hogar para poder disfrutar. Aunque a muchos les gustaría, la realidad es que los precios de los hoteles están por las nubes y además del alto precio del combustible, así que muchas familias se conforman con ir al pueblo y otros afortunados se desplazan a una segunda residencia en la costa o en la montaña.

Este julio he observado menos plazas de aparcamiento disponibles cada mañana, así que esto me ha hecho pensar que los hogares no se han quedado vacíos. Los recursos escasean, los sueldos no dan para más y los vecinos anteponen el pago del alquiler o de la hipoteca a viajar. Además, septiembre vendrá cargado con los gastos del material escolar, los uniformes... y a este mes le seguirá el pago de la tasa de la basura, que aún será una sorpresa para muchos. Pero, no vamos a ser agoreros, sino optimistas ya que con poco presupuesto las familias pueden pasarlo bien.

En los barrios, las asociaciones vecinales organizan unos días de estupendas fiestas con almuerzos, comidas de hermandad, verbenas y juegos infantiles. Fiestas de verano en las que todos son bienvenidos. Con poco se disfruta mucho y el reencuentro entre los vecinos fortalece los vínculos sociales que nos caracterizan como seres humanos.

Lo dicho, para estar de vacaciones solo se necesita dedicar tiempo a no hacer nada, desconectar de las pantallas, socializar, leer un libro o ver pasar las nubes. Recuerda el refrán de no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita , y ponlo en práctica este verano, vecino.