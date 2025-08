Cae el paro, persiste la incertidumbre

El mercado laboral de Castellón ha cerrado el mes de julio con una nueva bajada del paro. Son ya seis meses seguidos de mejora, con más personas que han encontrado trabajo y más actividad en todos los rincones de la provincia. Especialmente significativo ha sido el impulso al empleo juvenil: muchos jóvenes, algunos sin experiencia laboral previa, han logrado su primer contrato este verano. Es, sin duda, una buena noticia.

El turismo y el sector servicios han tirado del carro. La campaña estival ha generado oportunidades laborales que han permitido aliviar el desempleo en varios colectivos. También se ha alcanzado un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social: nunca antes habían trabajado tantas personas en Castellón.

Pero debajo de esta imagen optimista, se esconden sombras que no conviene pasar por alto. La mayoría de los contratos firmados han sido temporales. Muchos de esos jóvenes que hoy trabajan, en unas semanas volverán a buscar empleo. Esta inestabilidad laboral impide a miles de personas planificar su vida, formar una familia o independizarse. En definitiva, limita su proyecto de vida.

Además, Castellón no puede vivir solo del turismo. La excesiva dependencia de este sector deja a la provincia en una posición vulnerable. Las buenas tasas de ocupación turística y el aumento del gasto no pueden hacer olvidar un problema enquistado, que no es otro que la excesiva estacionalidad del sector.

Preocupación

La otra gran pata de la economía local, la industria cerámica, muestra signos preocupantes. En el último mes ha registrado un ligero aumento del desempleo, y aunque en parte se debe a la menor actividad de las fábricas en esta época del año, como recuerdan los sindicatos, también se advierte un estancamiento que podría agravarse ante amenazas externas como los previsibles aranceles del gobierno de Donald Trump a las exportaciones europeas. Esto no solo afectaría a las fábricas de azulejos, sino también a toda la cadena logística asociada al provocar la pérdida de competitividad frente a industrias de otros países como India, Turquía o México.

Frente a este contexto, se hace urgente repensar el modelo económico. No basta con crear puestos de trabajo: hay que crear empleo de calidad, con derechos, estabilidad y posibilidades de crecimiento. Y para que eso sea posible, es imprescindible contar con un entorno estable: político, legal y económico. Las empresas necesitan previsibilidad para poder invertir, innovar y planificar a largo plazo. Sin esa base, difícilmente se podrá avanzar hacia una economía más resiliente y justa.

La diversificación del tejido productivo es otro desafío pendiente. Castellón necesita apostar por sectores estratégicos más allá del turismo y la cerámica: tecnología, energías renovables, economía verde, innovación industrial… Hay talento, hay recursos y hay necesidad. Solo falta una dirección clara y un compromiso firme desde las administraciones.

Futuro

Los datos de julio son una buena señal, sí. Pero no podemos conformarnos con números positivos si detrás hay fragilidad. La recuperación laboral debe ir acompañada de una visión de futuro que garantice estabilidad, equidad y desarrollo sostenible para todos.

Asimismo, hay que invertir en formación de capital humano, para poder luchar contra la falta de personal especializado en algunos sectores de actividad y que es otro problema enquistado.