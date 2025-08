Gràcies, Joan, per obrir-nos el camí

Encara costa d’assimilar que te n’has anat, Joan. Però més forta que la tristesa és l’enorme gratitud que et devem. Gràcies per fer del teatre de carrer una manera d’estimar el poble, per sembrar escenaris plens de llum i de vida a cada plaça, i per regalar-nos la teua passió de manera desbordada i generosa.

Vas arribar a Vila-real fa quasi 40 anys i vas fer d’esta gran ciutat ta casa. Amb Produccions Scura vas portar el teatre a tot arreu, però també vas saber fer-lo créixer ací, entre nosaltres, entres els teus, plantant llavors que encara floreixen. De la mà de la Banda del Drac, la Glübs o l’Escola de Teatre, vas guiar molts i moltes joves que encara hui formen part molt essencial del món de l’escena i d’altres que somien en que algún día podrán fer-ho (i vam aprendre a anar en xanques).

Però més enllà dels projectes i dels espectacles, ens vas donar alguna cosa prou més valuosa: la confiança, l’estima i el ser un exemple. Ens vas ensenyar que la cultura compartida és una eina de transformació. Que el teatre de carrer és poble, però a més, és futur, és màgia.

Generositat

Vas ser pare, germà, mestre i amic per a molta gent, tantes persones que hui continuem caminant gràcies a tot allò que ens vas transmetre. La teua generositat i alegria, la teua mirada sempre oberta i crítica, seguiran entre nosaltres i tractarem de fer sempre la re-evolució que tu volgueres.

Se que aquestes línies se’m queden molt curtes per a tot el que voldria dir-te, però és l’oportunitat que tenia. Vila-real et recorda amb orgull i estima infinita. I cada vegada que una plaça s’òmpliga de rialles, de música i d’il·lusió, sabrem que és també gràcies a tu.

Vola alt, Joan. Seguirem fent camí.

Portaveu de Compromís a Vila-real