El repte d’escriure

De vegades escriure és un treball frustrant i poc profitós. Difícil és escriure d’alguna cosa siga original, que entretinga, que siga important per a tots i que per ell em donen el Pulitzer. Podria fer frases d’autoajuda, que tanta falta fa a moltes persones, podria escriure de l’ús de la IA en les noves guerres, que ha permés i justificat el genocidi de Gaza. Cal escriure de l’estratègia autocràtica dels presidents de Rússia i dels Estats Units, que amb «primer jo» ataquen injustament un país, inicia guerres comercials o en fomenta altres i protesten perquè les víctimes dels seus actes, es defensen de l’agressió.

És necessari reprovar a l’impresentable Mazón de València que pretén fer-nos creure que la culpa és dels altres. Podria escriure d’injustícies, abusos i corrupcions del poder. Errors, hipocresia i ineficàcia dels polítics que duren anys, que no cabrien enlloc. De tots ells, parlen centenars d’articulistes, periòdics, informatius, tertúlies de televisió i ràdio des de punts de vista incomprensiblement contradictoris i manipuladors. Per això, escriuré de l’emocionant i emocionat homenatge que el Centre excursionista de Castelló, en el tancament de seu setanta aniversari fundacional, li va fer a Ferran Sanchis i a Pili Fabregat, fundador i primigenis socis del CEC. Mitjançant la participació de més de 50 persones, l’1 de juny, varen pujar als homenejats a la fita del Cim del Penyagolosa.

Somni

La col·laboració de l’associació Cazarrettos fou imprescindible, fonamental. Aquesta associació dedicada en cos i anima a omplir de satisfacció a les persones que per qualsevol causa física, com és el cas dels nostres homenatjats, o psíquica, impedeix aconseguir un deler, tant se val que siga pujar una muntanya delerada o una estada en la mar. La comunió de la gent present amb el treball il·lusionant que suposa col·laborar en la consecució d’un somni no té preu. Tots a una començaren la cursa mitjançant relleus, per a pujar-los al cim, fita senyera del País Valencià. La coronació fou sentimentalment emocionant, esportivament un esforç d’equip digne dels participants. Ferran Sanchis i Pili Fabregat s’ho mereixien. I a mi em aporta un poc de frescor.