La memoria bajo la arena

Hace dos mil años, a setenta y cinco metros de nuestra costa, alguien celebró un banquete. Ostras, caracoles de mar, vino y conversaciones al calor de un Mediterráneo que siempre ha sido mar de comercio, cultura y encuentro. Ese festín, que no quedó registrado en crónicas ni poemas, reaparece hoy en forma de conchas y fragmentos. Restos humildes que nos recuerdan que, en Burriana, la historia nunca se fue.

Estos días, los terrenos de Sant Gregori vuelven a tener vida. Ya no es la de los patricios romanos, sino la de jóvenes venidos desde universidades de Italia, Alemania, Hungría o Castellón, que aprenden a excavar, documentar y proteger la mayor villa marítima romana excavada en la costa española. Lo hacen de la mano del Museo Arqueológico de Burriana y del Aula de Arqueología Mediterránea, que junto a la UJI y otras universidades europeas han convertido la ciudad en un centro internacional de conocimiento sobre la historia antigua.

A su vez, también se desarrollan los laboratorios del Museo Arqueológico de Burriana, donde los estudiantes trabajan con los materiales extraídos: cerámica, huesos y metales antes de su restauración y exposición. Allí aprenden a documentar y registrar cada pieza, bajo la supervisión del equipo del museo. Este proyecto se enriquece con las últimas tecnologías, fruto de la colaboración entre el museo de Burriana, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad Politécnica de Valencia y varias universidades de Italia y Hungría.

No hablamos solo de arqueología. Hablamos de identidad. De autoestima como ciudad. De un patrimonio que no es un adorno, sino una pieza estratégica de nuestro presente y de nuestro futuro. Proteger y difundir nuestra historia es invertir en educación, en turismo de calidad, en cultura, en orgullo de pertenencia. Y es también proyectar Burriana al mundo, como hacemos con este curso internacional.

Legado

Las ostras y los caracoles no son un simple menú romano fosilizado. Son la huella de un tiempo en el que Burriana ya formaba parte de ese mundo conectado por el Mediterráneo. Cada hallazgo, cada pieza restaurada, cada estudiante que excava aquí no solo rescata fragmentos de pasado: construye un relato que nos proyecta hacia el futuro. Roma ya no está, pero su legado sigue bajo nuestra arena. Y el trabajo que hoy hacemos para protegerlo y ponerlo en valor también aspira a perdurar. Quizá dentro de dos mil años, alguien hable de cómo este equipo de gobierno entendió que cuidar la historia es también escribir la suya.

Alcalde de Burriana