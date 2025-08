El mundo de las olas

Estos días de tórrido sol veraniego han vuelto a recordarme la ola de calor que recorre buena parte de nuestra geografía ambiental (¿se dice así?) y, cómo no, a releer aquellos libros no solo juveniles, sino de madurez, como la tercera ola de Alvin Toffler, que, en realidad solamente les une el nombre… y quizá alguna cosilla más, digna de reflexión filosófica.

Las noticias tan frecuentes y, a veces, contradictorias, nos sumen en un mar de confusiones y, sobre todo, de molestias físicas y mentales, podríamos decir. Ellas nos alertan de los casos de ingreso por golpes de calor, más o menos graves, que exigen, generalmente, ayuda médica y psicológica. La Naturaleza, siendo la misma, es diferente y así también la manera de relacionarnos con ella. A veces se fuerzan las leyes de la física. Incluso ahora se la ve, a veces, como una cuestión de la tecnología, otra mota en la inmensidad del universo. Por análoga razón tampoco ahora podemos hablar del tiempo en singular, por la existencia de tiempos alternativos.

Frigorífico

Las olas, como la de calor que ahora nos acecha, tienen una percepción filosófica, pero más bien física y práctica. ¿Contribuimos en alguna manera los seres humanos, a la contaminación atmosférica y el uso indiscriminado de algunos elementos instrumentos o técnicas? No estoy seguro de su inocuidad. El reflujo de las olas venidas y las de por venir (no sabemos cuántas quedan) podrían informarnos, seguro. Mientras, pónganse en el frigorífico con todas las precauciones al caso. Y si esto no le resulta fácil, váyase a la sombra de un buen bosque o bajo el cobijo de una sombrilla playera, bien temprano, sobre todo.

Y, si su tiempo no se lo permite, métase en casa, en algún rincón acogedor (si lo hay) y aguante como pueda el paso de la ola (la tercera o la cuarta ola) y, como dicen por esta tierra, paciència fins l’agost/i de, l’agost per avant,/paciència i avant.

Profesor