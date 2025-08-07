Opinión | LA RÚBRICA
173.000
Amb el temps, solem agafar perspectiva del que vivim i relativitzem les coses, però hi ha experiències que el pas del temps fa que cada vegada ens semblen més greus i, desgraciadament, representatives de la deriva cap als totalitarismes que vivim a Europa i que ens exigeix tota la fermesa als demòcrates.
Era el ple d’abril, just un mes abans el senyor Mazón havia vingut a Magdalena a intentar blanquejar la seua gestió política, utilitzant en benefici propi el protocol fester amb el beneplàcit de l’alcaldessa, Begoña Carrasco.
Veient com Carrasco i el Partit Popular protegien el mentider i negligent Carlos Mazón, em vaig fer la pregunta: «Quants morts fan falta perquè dimitisca algú del Partit Popular?». I vaig decidir traslladar-la al ple.
Sóc conscient que és una pregunta dura, però també sé que és justa, perquè el PP no pot pretendre fer veure com a normal que algú com Mazón continue sent president i que no el facen fora per no perdre les cadires del Consell.
La resposta
A la meua pregunta, el portaveu del govern va respondre amb menyspreu, des de la presidència, que feien falta «unes 173.000». Sincerament, aquesta resposta no para de tornar-me al cap una i altra vegada. Que algú a qui tens respecte, que saps que és intel·ligent i amb un gran nivell cultural, puga fer una resposta així davant la gravetat del que vam viure, és la constatació de com el menyspreu a l’altre de l’extrema dreta s’ha instaurat dins del Partit Popular.
I aquesta és la victòria del feixisme a la qual haurem de fer front.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
