La atención sanitaria, objetivo prioritario

Oropesa es un municipio abierto y dinámico, lugar por excelencia de convivencia y de vida, donde se desarrollan actividades cotidianas, sociales, educativas, culturales, deportivas y de ocio en un entorno físico y natural espectacular, y que tienen un papel fundamental en la salud de las personas.

Nuestro municipio tiene una población aproximada de 13.000 habitantes, aunque sin duda es mucho mayor, ya que al ser un municipio privilegiado cuenta con una gran población residente durante todo el año. A esto hay que sumar que durante el periodo estival la población de nuestro municipio se incrementa exponencialmente, por lo que resulta un reto importante para nuestra Concejalía de Sanidad planificar y conseguir que la atención sanitaria que brindamos en Oropesa sea eficaz y con la menor demora posible.

La planificación, herramienta clave para anticiparnos a las necesidades asistenciales del verano, realizada por esta Concejalía en colaboración con la Conselleria, la Dirección de Atención Primaria y los profesionales sanitarios de Oropesa, ha dado como resultado la apertura de los Consultorios Auxiliares de La Marina y de la Concha y el refuerzo del Centro de Salud, lo que sin duda ha mejorado la atención brindando seguridad a los pacientes y a los profesionales.

No ha sido fácil ya que al reto del aumento de población se une la falta de profesionales sanitarios disponibles. A estos dispositivos hay que sumar el SAMU, que brinda atención médica inmediata a las personas, con base en Oropesa durante todo el año.

Grandes profesionales

Quiero agradecer expresamente el esfuerzo del personal sanitario, ya que contamos con un gran equipo de profesionales que a pesar de las dificultades que puedan surgir en periodos de alta demanda responde siempre con responsabilidad, vocación y compromiso con la salud.

Seguimos trabajando sin descanso por y para la salud de todos los que vivimos en este magnifico municipio y no cesaremos en nuestro empeño de mejorar todos los dispositivos relacionados con ella porque La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada.

Segunda teniente de alcalde y concejala de Sanidad de Oropesa