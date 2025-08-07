Rosalía tiene que denunciar

Todo el mundo recuerda el día lejano en que abordó despreocupado el The New York Times, para descubrir en la portada de la vieja dama gris a la última divinidad de la metrópolis, un Miguel Adrover de quien nada se sabía en la isla que lo parió. El ascenso meteórico fue seguido de un aterrizaje no menos violento, como en una novela de Tom Wolfe o de su imitador francés, Balzac. Desapareció la financiación del diseñador que le dio la vuelta a una gabardina Burberry, se difuminaron los elogios, se impuso el regreso a Ítaca. El impacto permaneció inoxidable, porque solo sería replicado años después con nombre de mujer, Rosalía. Nadie hubiera imaginado que los dos innovadores quedarían un día enlazados por el vínculo más indestructible, el enfrentamiento.

Adrover es un genio, inmune por tanto a las categorías y a pulsiones tan vilmente humanas como el elogio o el desprecio. Desde el olvido, se ha negado a trabajar para Rosalía, por la falta de fuelle de la cantante en la solidaridad con la tragedia de Gaza. La guinda, inevitable en un provocador, ha consistido en dar publicidad a su renuncia. El gambito ha sido tan efectivo que ha forzado una respuesta de la diosa omnipotente al dios caído. Dos son los puntos a sentenciar. Adrover y Feijóo comunican que no quieren ser socio de Rosalía y presidente del Gobierno, respectivamente. Se aferran así al honor que en principio repudian. A propósito, es el mismo argumento válido contra un artículo como este, que se cuelga de la cantante desde el titular.

Contradicciones

El segundo punto es más jugoso, y demuestra la modernidad irresistible de Adrover. En una sociedad woke no basta con mantenerse al margen, hay que profesar la fe mayoritaria. Rosalía ha de denunciar, no tiene derecho a la inhibición. Su réplica timorata, donde Palestina sustituye a Gaza y las muertes carecen de autoría definida, la enfrenta a las contradicciones de su gloria. Si estás a la cabeza de un imperio musical, más poderoso que uno terrenal, las guerras se ven de otra manera y son incluso necesarias. Adrover vuelve a innovar desde lo evidente, Rosalía se queda sin voz.

