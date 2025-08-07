Tiempos de cacería

Dicen que la modalidad de caza que produce mayor excitación entre quienes la practican es el Fox Hunting, la cruel persecución del zorro a caballo y con la ayuda de perros, que los ingleses practican desde hace siglos. Siempre me ha sorprendido que el momento de mayor adrenalina no sea, como podría pensarse, cuando el zorro se rinde, rodeado por la manada. Este es más bien el momento de la frustración, máxime desde que la Unión Europea obligó a abatirlo de un tiro. Por extraño que pueda parecer, el paroxismo se produce al principio, durante aquello que llaman The meet, el encuentro de casi una hora de los jinetes, en un espacio reducido y cargado de ginebra que excita por un igual a hombres, caballos y perros. Sobre todo, a los sabuesos que llevan el olor a sangre en su ADN. Este es el momento en el que vivimos. El de quedar para una batida o, al menos, para contemplarla. El de The meet.

Mientras en otros lugares la cacería ya ha empezado, en España los aficionados se reúnen en plazas reales o virtuales, y tiran de las bridas a la espera de que alguien dé el toque de corneta. Hay tanta pieza suelta: inmigrantes indocumentados, políticos trastabillados, minorías empeñadas en incordiar que huele a sangre. Son tiempos de cacerías que hoy van a por unos y que mañana pueden ir a por otros, porque nada hay tan exaltante como el Fox Hunting en tiempos como los actuales, faltos de épica. De un tiempo a esta parte, la caza que más se estila ya no es la de zorros, jabalís o ciervos, como los que correteaban por el condado de Kent o los jardines de Versalles o El Hermitage. Es la caza al hombre. La pieza que más apasiona a seres perturbados, como bien sabían los romanos. Algunas imágenes de tiradores de elite israelís rifándose palestinos que caminan entre escombros han sido certificadas. No son producto de la inteligencia artificial.

En otra guerra, la de Ucrania, también hay vídeos autenticados de drones que le permiten a un experto de cualquiera de ambos bandos perseguir a un desgraciado que saltó de un tanque en llamas, hasta abatirlo antes de que se esconda en la maleza. Hay historias personales apasionantes, es un decir, de militares norteamericanos necesitados de tratamiento psicológico tras haber practicado el tiro al afgano en montañas lejanas, desde un ordenador situado a miles de kilómetros, en el sótano de una base militar.

Algunos relatos de los campos de batalla actuales cuentan el pavor que los drones provocan entre soldados y civiles. No se les ve y, cuando se les oye, ya es tarde. Son el juguete ideal para esta nueva modalidad de man hunting. Dicen que pueden ser el futuro de la guerra. Los chinos los han creado del tamaño de un mosquito, capaces de eliminar a un ser humano perforándole el oído. Lo mismo piensa Elon Musk, cuando califica de inútil el avión de combate F-47 en el que el Pentágono ha invertido un dineral. La guerra ya no es un arte, como en tiempos de Sun Tzu. Es un juego. La caza también. Un valenciano ha sido noticia por haber abatido 1.317 elefantes. Dejémosle en paz que el hombre ya es mayor, si es que las imágenes de su mirilla no le revuelven el estómago.

Trump

En Torre Pacheco, la caza al inmigrante no terminó en tragedia porque estaba la guardia civil. ¿Por qué deberíamos inquietarnos por lo sucedido, si la caza al que tiene otro color de piel ha sido legalizada en las calles de muchas ciudades norteamericanas? Donald Trump ha mandado cazarlos cuando van al trabajo, cuando salen de un cumpleaños, o cuando hacen cola para ver el último Superman (donde el héroe de Marvel elimina a un malo de película que algunos han identificado con Netanyahu). Si esta caza al hombre forma parte de un futuro que ya está aquí, ¿cómo podemos sorprendernos de que haya invadido otras esferas?

La erradicación del espacio liberal necesita de un correlato: la destrucción del enemigo. En las calles, en las plazas y en las instituciones. La caza al político está cada vez más de moda y hay que ver cómo se lo pasa el personal viendo el espectáculo desde las redes sociales. No debemos sorprendernos tanto. En España, la caza siempre ha tenido arraigo. Recordemos el retrato que Carlos Saura hizo de la sociedad que surgió de una inmensa cacería.

