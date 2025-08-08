El desbarre de Vox y la sumisión del PP en Jumilla vienen a resumir la situación política en no pocos municipios y ciudades de España. La victoria de un solo concejal, de 21, ha acaparado la atención mediática en un suma y sigue que, seguramente, iremos visualizando durante estos días de sequía informativa. Desconocemos qué labor desarrolla Abascal, a parte de reafirmar amistad con Orbán, en la ingente labor de aportar un proyecto político constructivo. Vox, cuyo origen hay que encontrarlo en la ubres partidistas de Esperanza Aguirre y el tancredismo de Rajoy, ahora mismo es el mejor aliado del PSOE de Pedro Sánchez.

Estrategia

A golpe de propaganda efectista, con frases pensadas para calar en una parte desilusionada de la sociedad, tales como «la derechita cobarde» en referencia al PP, va haciendo camino desde la nada mientras trata de dinamitar el centro derecha, para regocijo de Sánchez. Entre tanto, la estrategia de Abascal, él manda y ordena, viene resumida en crear incendios donde tiene la llave de la mayoría absoluta, con el consiguiente efecto populista en un sector de la sociedad dispuesto a encandilarse por la música, obviando la letra.

Cerrar las instalaciones deportivas para la celebración de un acto tradicional de la cultura musulmana, tras muchos años de normalidad, es algo más que una estupidez, denunciada incluso por la Conferencia Episcopal. Estas acciones intolerantes entrañan serios peligros y alimentan el también torticero discurso de la izquierda sobre la xenofobia y la inmigración.

Periodista y escritor