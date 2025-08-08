Fiestas congeladas

Begoña Carrasco es una artista de la propaganda. Hay que reconocerle que vende humo como si fuesen logros. Es capaz de anunciar como promesas cumplidas la ejecución de proyectos heredados del gobierno de progreso anterior liderado por el Partido Socialista.

Carrasco, junto a su escudera Noelia Selma, habla además de una apuesta nunca vista por las fiestas, que no deja de ser un nuevo engaño a la ciudadanía. Ya nos la coló con una supuesta recuperación de la autonomía festera que no es tal, pero la aprobación, el pasado lunes, del borrador de presupuestos del Patronato Municipal de Fiestas para 2026 es de traca.

Se ha visto que en las cuentas para el próximo ejercicio no suben ni un solo euro. Es la primera vez en los últimos 5 años que el presupuesto queda congelado, en este caso en un total de 2,6 millones de euros, lo que deja en castillos en el aire su gran apuesta por las fiestas.

Postureo

Lo curioso es que, pese a todo ello, la señora Begoña Carrasco sí tiene tiempo para incrementar las partidas para propaganda y autobombo, a ella y a su partido, algo que ya está presente en todas las áreas del ayuntamiento, con una alcaldesa inundando cualquier red social con fotos de absoluto postureo.

Pero el consejo rector del Patronato Municipal de Fiestas dejó más temas inquietantes en por el camino, como los cerca de 190.000 euros en varias facturas irregulares que comienzan ya a ser grandes protagonistas en la gestión política de la señora Carrasco y en su compañera Noelia Selma. Y esto no se queda ahí, aquí hay mucho más de lo que hablar…

