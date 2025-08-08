Sánchez, ni está, ni se le espera

Me gustaría pensar que está de vacaciones veraniegas, pero, por desgracia, el presidente del Gobierno parece estar de vacaciones perpetuas para desgracia de todos los españoles. Los políticos debemos y tenemos que gestionar, tenemos el deber de hacerlo porque para eso nos eligieron los ciudadanos. El inmovilismo, la incapacidad y la falta de consenso no suelen ser buenos compañeros de viaje. Nadie, ni el señor Sánchez, debería olvidar que cuando los ciudadanos nos dan su confianza es para trabajar, para hincar los codos, y no para apoltronarnos en un sillón.

No dudo de que, en la Moncloa, se debe vivir bastante bien, pero los políticos estamos de paso y, mientras tenemos responsabilidades de gobierno, debemos arrimar el hombro, eso que el señor Sánchez parece desconocer por completo y, sino que nos lo digan a los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano y que vemos día tras día cómo crecen los impagos del Gobierno central.

Por si le apetece al señor Sánchez aprovechar su estancia en Lanzarote para repasar y hacer los deberes, aunque la lista sea larga, le recuerdo que para Almassora resulta crucial que el Gobierno de España cumpla con sus obligaciones fiscales y abone de manera inmediata los más de cuatro millones de euros que nos debe a los almassorins por las Participaciones de Ingresos del Estado (PIE). Queremos respuestas y soluciones cuanto antes.

Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez, más preocupado por sofocar, con poco éxito, sus innumerables ya casos de corrupción, una aportación justa de la Participación en los Ingresos del Estado, ya que las transferencias actuales están basadas en los datos del año 2023, fecha del último presupuesto aprobado, lo que no refleja el incremento de la recaudación que se ha producido por parte del Estado.

Presupuestos

Es urgente y necesario que el Gobierno español cuente con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que permitan ajustar las transferencias a la realidad actual y que se resuelva ya la situación de infrafinanciación que estamos sufriendo.

Así que mire señor Sánchez si tiene trabajo, aunque, en Almassora, también necesitamos de manera urgente que presupueste y ejecute las obras de regeneración de Pla de la Torre, porque no tenemos tiempo que perder para hacer frente a la erosión que sufrimos, así como la construcción de un cuartel digno para nuestra Guardia Civil, porque 100 años ya son muchos años para unas instalaciones bastante obsoletas que no hacen justicia ni a la Benemérita ni al pueblo de Almassora.

Alcaldesa de Almassora