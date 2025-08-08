El viacrucis del PP a Vila-real

Se denomina viacrucis al duro camino recorrido por Jesús desde su injusto juicio y condena a muerte hasta la resurrección. Un camino de dolor, sufrimiento y enseñanzas por el que parece que Vila-real está condenada a pasar cada vez que gobierna el PP en otras administraciones, esta vez con mayor factura para la convivencia y el progreso exigida por Vox.

Entienden que la forma de ganar en las urnas es asfixiar al Ayuntamiento, para que así los ciudadanos vean a su alcalde y equipo de gobierno incapaces de solucionar sus problemas y atender sus ilusiones y expectativas.

Te ponen la soga en el cuello, y luego te acusan de no respirar. Y para asegurarse que la soga aprieta designan desde el PP de Mazón tiempo y recursos necesarios para una corte de soldados de su causa, que les defienden, aplauden y se encargan de trabajar para que las cosas parezcan lo que no son, haciendo la mentira y manipulación permanente en su día a día. Como el PP de Vila-real.

No es nuevo. Pasa siempre que el Partido Popular llega al poder. Entienden las instituciones como suyas y usan los recursos de todas y todos para sus intereses. Lo viví de 2011 a 2015 y lo estamos volviendo a vivir desde que en verano de 2023, el PP de Mazón y Barrachina llegaron al gobierno de la Generalitat Valenciana y la Diputación.

Pero lo importante es que la experiencia del gobierno de estos 14 años, el conocimiento de nuestra ciudad, los valores, la valentía de sus vecinos y vecinas y el legado de trabajo en el Ayuntamiento poniendo siempre a nuestra ciudad Vila-real primero, nos avala. Después de la tormenta siempre llega la calma y lo importante es salir fortalecido, con lecciones y aprendizajes claros como Jesús en su viacrucis.

De entre los varios viacrucis que el PP de Mazón y sus cargos en Vila-real nos han hecho pasar está el contrato Programa. La subvención de más de 2 millones de euros que nos debe pagar la Generalitat para atender políticas sociales como la atención de menores en contextos familiares complejos, la comida a domicilio de personas mayores o la valoración de la dependencia que permite acceder a recursos clave para personas vulnerables. Algunas competencias nuestras, otras que deberían atender ellos, y que por proximidad atendemos nosotros.

El anterior convenio, acordado con la Generalitat y firmado con el gobierno anterior que fue quien lo impulsó en 2021, tenía duración hasta 2024. Todo el mundo lo sabía; el primero el señor Carlos Mazón y el partido que le hizo presidente de la Generalitat, Vox. También todos los cargos del PP de Vila-real repartidos por las instituciones donde gobiernan.

Desvergüenza

¿Qué hizo? Nada. Cuando llegó, la primera medida fue quitar impuestos a los ricos, dejando PP y Vox de ingresar 130 millones, según anunció el propio Carlos Mazón en enero de 2025. Perdonan impuestos a los que más tienen mientras que se dedican a exigir a papá estado que los perdone. Alucinante el nivel de desvergüenza. Llegó el 31 de diciembre de 2024 y, ante la inacción del Partido Popular, la subvención del contrato Programa ya no existía.

Los Ayuntamientos de la Comunidad nos quedamos sin ese dinero. En alguno, como Alicante, el PP eliminó servicios. Otros, como el de Vila-real, poniendo a las personas por delante, pagamos ese dinero con antelación para no tirar por la borda a muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Y esto en Vila-real, una ciudad con una alta deuda generada por los gobiernos populares, donde cada euro lo exprimimos para pagar las deudas y sentencias urbanísticas del Partido Popular de Vila-real e intentar avanzar es una losa muy pesada.

Estos 2 millones de euros que Mazón no paga, los hemos tenido que adelantar. Adelantar 2 millones de euros para cubrir necesidades sociales es no poder pagar antes a los proveedores, no poder mejorar parques ni colegios, instalaciones deportivas y culturales, calles, aparcamientos… y mientras los colaboradores, el PP de Vila-real, de los verdugos económicos de Vila-real, el PP de Mazón, aplaudiendo y mintiendo en la calle sobre lo que está pasando con el contrato Programa que se resume en que «para el PP y Vox la prioridad jamás son las personas».

Hemos aprobado una fase más, un trámite más por el que nos están haciendo pasar en este particular viacrucis. Ya solo queda firmar con la Generalitat Valenciana, que esperamos que no estén de vacaciones o en El Ventorro y se haga cuánto antes.

Una vez cumplan, viviremos la 15 estación, la resurrección, el renacimiento en la ciudad, porque los concejales y concejalas de Vila-real están esperando como agua de mayo ese dinero, esos 2 millones de euros para poder actuar en las muchas necesidades que tiene nuestro municipio y en las que ya estaríamos actuando si quien tiene que pagar, pagara cuando toca y tuviera otras prioridades. Pese a la carga de los cargos del Partido Popular de Vila-real, Mazón y compañía, juntas y juntos Vila-real avanza. Sempre endavant. Vila-real primer!

Alcalde de Vila-real