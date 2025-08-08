La vuelta de Mónica Oltra

La exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Política Inclusivas, Mónica Oltra dimitió en el año 2022 después de haber sido imputada por un presunto delito de encubrimiento por los abusos sexuales que había cometido por su pareja contra una menor tutelada en un centro que dependía directamente del departamento de que exconsejera presidía.

La justicia española ha absuelto a Mónica Oltra al no apreciar indicio alguno en su actuación al frente de la Conselleria de Igualdad.

El juez ha rechazado abrir juicio oral contra Mónica Oltra, como ha pedido la acusación y ha vuelto a acordar el archivo de la causa por los abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017 por el que fue condenado a 5 años de cárcel.

Su partido, Compromís, ha pedido su vuelta a la política, como candidata a la alcaldía de Valencia en las elecciones autonómicas y municipales del 2027.

Es evidente que la exvicepresidenta es un activo político para la izquierda nacionalista valenciana que perdió las últimas elecciones, salpicada por el caso Oltra.

Dirigentes de la formación nacionalista, como Joan Baldoví, se preguntaban, tras su absolución, «quién repone ahora el daño y el sufrimiento causado» a la exconsellera de Igualdad y Política Inclusivas y exigía disculpas públicas a la derecha por lo que considera una persecución política y mediática. Sin embargo, este posicionamiento ha reabierto también un viejo debate sobre la coherencia en la gestión de los tiempos judiciales en política. Desde sectores conservadores se ha recordado que Baldoví y su partido no mostraron la misma exigencia cuando Francisco Camps fue absuelto, tras más de una década de varios y densos procesos judiciales. La doble vara de medir en la politización de la justicia vuelve así al centro de las mesas de debate, en un contexto donde la judicialización de la vida política sigue marcando los ritmos mediáticos y electorales de los implicados.

Reivindicación

La posible candidatura de Oltra abre un nuevo escenario en la política valenciana. Su regreso no solo supondría una reivindicación personal tras haber sido absuelta, sino también un intento de Compromís por recuperar el espacio perdido en el electorado progresista. A falta de dos años para las elecciones, queda por ver si su figura será capaz de movilizar de nuevo a una parte del electorado o si, por el contrario, seguirá pesando el desgaste sufrido por su formación. En cualquier caso, su vuelta marca un hito en la dinámica interna del partido y en el tablero político valenciano.

El archivo definitivo de la causa contra Mónica Oltra no solo cierra un capítulo judicial, sino que reabre uno político de gran trascendencia para Compromís y, en general, para la izquierda valenciana. Su eventual regreso como candidata en 2027 plantea una operación de reposicionamiento político que busca capitalizar tanto su absolución como su carisma dentro del electorado progresista. No obstante, esta estrategia no está exenta de riesgos. La figura de Oltra, aunque exonerada, sigue polarizando a la opinión pública, y su vuelta podría reactivar viejos debates que condicionen el discurso político de la formación.

