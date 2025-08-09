Desconocidos conocidos

La verdad es que no soy muy amigo de las redes sociales. Casi diría que no las uso, hasta que miro el teléfono móvil y veo que, todos los días, sin excepción, utilizo aplicaciones como WhatsApp, Telegram o YouTube. Pese a tener una funcionalidad distinta a Facebook, X, Instagram… mantienen en común que sirven para comunicarse con otras personas. Uso mucho la aplicación de vídeos. Creo que llevo años viendo más esta plataforma que las de streaming. Por supuesto, supera a la televisión convencional, que en mi casa ya nadie ve. De hecho, si les soy totalmente sincero, no sé si los canales están bien sintonizados.

Pese a que YouTube se usa para ver vídeos, también actúa un poco como red social. Conoces gente y, aunque no indagues en su vida privada, acaban siendo como esos amigos de Facebook que nunca has visto en persona, pero de los que a veces sabes dónde han ido de vacaciones, cuántos hijos tienen, más o menos su ideología política y si les gustan más los perros o los gatos.

Veo allí, obviamente, lo que más me interesa: fútbol, humor, ajedrez, historia y, sobre todo, wargames.

En uno de estos canales conocí a Franck1988 (el seudónimo no es real). Era un hombre con apariencia de anciano que, de tanto en tanto, entre sus vídeos de juegos, soltaba mensajes sobre su vida privada en Estados Unidos. Allí supe que estaba convaleciente de un cáncer y que, pese a ser votante del Partido Republicano, en las últimas elecciones anunció que votaría a la demócrata Kamala Harris. Esgrimía dos motivos interesantes: el primero, que para él Trump no seguía los preceptos que históricamente ha defendido su partido; el segundo, que conocía la gestión de Kamala en California y pensaba que era una persona muy válida. Me llamó la atención esta manera de pensar. No creo que en España nadie hiciera algo semejante.

Enfermo

Lo que no sabía era que su enfermedad estaba tan avanzada. Hace unos meses colgó un vídeo explicando que ese iba a ser el último, que los médicos le daban ya solo unos días de vida. Dijo estar en paz, muy agradecido a los doctores, gracias a quienes había podido aguantar casi un año más.

Cuatro días después, su hijo era el que respondía en los comentarios anunciando el fallecimiento de su padre.

Entonces no pude evitar indagar en su vida privada. Supe que se llamaba, en verdad, Mark R.; que solo un par de años antes era el típico norteamericano obeso (había perdido, y no exagero, más de sesenta o setenta kilos); que en las últimas convenciones de wargames se le había homenajeado (una editorial sacó fichas con su nombre); que tenía dos hijos; que había sido militar, y que siempre se le veía sonriente en las fotos, como supongo hacemos todos en internet.

Me sentí muy cercano a él. Y la verdad, no sé por qué. Más allá de los juegos, apenas compartíamos nada. Era, descubrí, solo un poco más mayor que yo, pero su aspecto había quedado bastante demacrado por la enfermedad.

No pretendo nada, una vez más, con esta columna. Solo mostrar la empatía que podemos llegar a sentir por gente muy lejana, desconocida, de la que solo sabemos pinceladas de su alma.

Editor de La Pajarita Roja