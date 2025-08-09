Llegando al ecuador de la temporada alta turística, enfilamos la semana central de agosto con la vista puesta en la programación festiva y cultural que ocupará las agendas en las próximas semanas.

El pistoletazo de salida para esta cuenta atrás lo iniciamos la siguiente semana, tras el día 15 de agosto, el día de mayor ocupación turística, y llegando al día 16, una fecha muy bien señalada en nuestro calendario festivo, pues celebramos el día de nuestro patrón, el día de Sant Roc.

La tradicional misa y la ofrenda floral a nuestro protector será, de nuevo, un momento lleno de emoción para compartir, un nuevo reencuentro con lo nuestro. Con este festejo se iniciará la segunda mitad de la temporada veraniega en nuestra Ciudad en el Mar e iniciamos el nuevo curso tras los festejos de septiembre. Antes de ello, sin embargo, y en pleno agosto como nos encontramos, ya estamos trabajando en evaluar los resultados de la promoción turística, manejar las cifras de la primera mitad de la temporada y revisar las tareas que hay pendientes.

La gestión de gobierno local ha sido intensa hasta ahora y no para, a pesar del mar de sombrillas y hamacas que llenan las playas, seguimos tratando de mejorar una campaña que nos está tocando pelear. En el Ayuntamiento no paramos con el objetivo de avanzar y cumplir.

El cumplimiento presupuestario, el pago a proveedores, la dinamización de los distintos sectores económicos, y las inversiones en los equipamientos y en infraestructuras y los preparativos ya para el próximo presupuesto del año 2026 centran nuestros esfuerzos, junto con las políticas sociales y el impulso de las ayudas para quienes más nos necesitan.

El reto

Seguimos afrontando el verano que queda por delante con la vista puesta en el mes de septiembre y, tras él, el reto de sostener la actividad hasta una Navidad que, este año, una vez más, llegará con una luz bien especial a nuestro pueblo.

Pero antes, llegan nuestras queridas Fiestas Patronales que facilitarán la ampliación de la temporada turística, llenando muchos de nuestros hoteles hasta casi finales del mes de agosto. Una programación consolidada que atrae a quienes nos visitan y nos reencuentra con nuestra tradición.

En cuanto pasa el ecuador del verano, se activa, automáticamente, una cuenta atrás en nuestra mente y nuestro corazón hasta los días de nuestra patrona, la Virgen de la Ermitana, así que en estos días en los que centramos esfuerzos por afrontar lo que queda de temporada estival, un plus de emoción nos carga de energía.

Alcalde de Peñíscola