Totoro y el arte de mirar

Sucedió un sábado por la tarde. Sin demasiada premeditación, como ocurren las cosas importantes. Montamos el pequeño proyector que tenemos en casa y visionamos Mi vecino Totoro. Fue la primera película que vio mi hija de dos años y medio. La primera. Una de esas «primeras veces» que uno no olvida. Pero no fue, ni mucho menos, un hecho anodino. Ni aleatorio. Ni banal.

Podría haber sido otra. Podría haber sido cualquiera. Pero fue Totoro. Y eso, lo sé, es ya una declaración de intenciones. Porque lo que uno elige —o elige, más bien, mi media langosta, que es la experta cinéfila— como primera película para su hija también es una forma de decirle al mundo qué clase de universo desea que la acoja.

En ese gesto —aparentemente simple— hay algo de ritual iniciático. Un pasaje simbólico. Como quien entrega una brújula antes de que empiece el viaje. Porque el cine (el verdadero) es también eso: una forma de orientarse, una forma de mirar, una forma de aprender a vivir. No se trata solo de entretenimiento, sino de abrir puertas. De tender puentes hacia otras realidades, hacia la imaginación, hacia la poesía del mundo.

Una pequeña gran joya

Y si hay una película que encarna esa mirada limpia, amable, profundamente humana, es esta joya de Studio Ghibli. Porque Totoro no enseña, sugiere. No explica, evoca. No impone, acompaña. En su aparente ligereza hay una profundidad que pocos alcanzan. Y en su fantasía, una fidelidad absoluta a los afectos, a la infancia, a lo invisible que sostiene la vida.

Verla en la penumbra de casa, los tres juntos, fue casi como fundar un espacio nuevo. Un espacio común. Un pacto tácito. Una promesa: la de acompañarla, a través del cine, en su modo de estar en el mundo. De darle herramientas no solo para entender, sino también para imaginar. Para maravillarse. Para emocionarse. Para resistir, incluso.

Es posible que mi hija no recuerde ese momento. Que Totoro se diluya en su memoria como un susurro o como un sueño (aunque intuyo que verá muchas veces la película). Pero yo sí. Porque en ese primer visionado no solo aprendió ella. También aprendí yo. Aprendí que educar no es solo enseñar a caminar, a hablar, a contar. Es también mostrar qué vale la pena mirar. Qué merece ser escuchado. Qué importa cuidar.

Y en ese sentido, elegir Totoro fue elegir una forma de mirar el mundo. Con ternura. Con respeto. Con asombro. ¿Puede haber mejor herencia?