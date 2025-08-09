Opinión | LA COLUMNA
Palestina
Un poc abans de 2023 vaig escriure en aquest diari un article sobre Palestina (13-12-23), alertant de la massacre que s’estava perpetrant davant la indiferència dels grans països d’Europa occidental i dels EEUU, gran aliat d’Israel, que miraven a un altre costat com si res passara, deixant que la catàstrofe amuntegara cadàvers en un exercici de venjança explícita.
Alguns companys van criticar la meua posició perquè m’havia oblidat dels hostatges jueus que tenia Hamàs, que havia provocat la desigual guerra. Segurament no havien llegit la història que s’explica en batxillerat, sobre qui va començar a ocupar els territoris.
No sé si encara opinaran igual, després de 60.000 morts, l’ocupació militar i la catàstrofe humanitària, sobretot dels EEUU i de molts estats de la UE. Sembla que esperen la desaparició del poble palestí.
Alhora llegia la Trilogia d’Auschwitz de Primo Levi (Aleph, 2005): Si esto es un hombre, La treva i Los hundidos y los salvados, testimoni de l’holocaust contra els jueus, que sembla no ha llegit B. Netanyahu, o s’ha oblidat. Només voldria destacar una frase de Los hundidos y los salvados, referida als alemanys que deien no saber què passava als camps prop de casa: «La ilusión de que no ver fuese igual que no saber, y que no saber les aliviase de su cuota de complicidad y connivencia».
Ignorància
La responsabilitat de l’holocaust i de la matança actual no recau només en polítics, militars o policies, sinó també en la societat jueva que amb els seus vots ha permés aquesta política, i en qui mira a un altre costat fingint ignorància. Igual que els seus aliats internacionals.
No n’hi ha prou amb la brutal devastació militar: s’impedeix també l’ajuda humanitària, deixant que milers de persones moren de fam, mentre l’agressor és ric i fart.
Com deia Primo Levi sobre l’holocaust: «La violencia inútil ha sido un fin por ella misma, porque ha estado dirigida exclusivamente a causar dolor y muerte». Matar per matar, com els nazis en els seus dies als molts camps d’extermini.
Sembla que els jueus de hui en dia han aprés dels botxins de tots els seus avantpassats, però no han aprés la lliçó de la història.
Catedràtic d’Història
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Castellón dice adiós a Benetton: echará el cierre de su última tienda en la provincia
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón
- Muere a los 24 años la influencer Kristina Belaya en un accidente doméstico
- Investigado por intentar descarrilar el tren en la estación de Xilxes
- Un camionero de Castellón sextuplica la tasa de alcohol: 'Iba de forma temeraria
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto