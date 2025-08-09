Opinión | LA RÚBRICA
El territori no es ven
Des de Junts per Albocàsser–Compromís volem deixar clar el nostre rebuig frontal als macroprojectes energètics que s’han projectat a la nostra comarca. Sí, defensem les energies renovables. Sí, sabem que la transició energètica és urgent i necessària per fer front a la crisi climàtica. Però això no pot justificar un model que sacrifica el món rural per alimentar el benefici de grans empreses que només busquen rendibilitat econòmica a costa del territori i del benestar de les persones.
El territori no és una mercaderia. És el nostre patrimoni. És paisatge, biodiversitat, cultura, història, memòria i qualitat de vida. El model que ens volen imposar des de fora es basa en l’especulació: comprar sòl rústic barat per instal·lar grans infraestructures energètiques que després transporten l’electricitat a centenars de quilòmetres, deixant-nos només les conseqüències negatives: pèrdua de valor natural i visual, pressió ambiental, alteració de l’entorn i cap benefici directe per a la població local.
Model
Nosaltres apostem per un model descentralitzat i de proximitat: autoconsum, comunitats energètiques locals, sobirania energètica, justícia territorial i sostenibilitat real. No volem ser zona de sacrifici. Volem una transició energètica justa, ordenada i arrelada al territori.
El nostre compromís és clar: el territori no es ven. Es cuida, es protegeix, es respecta i es defensa. I no callarem davant l’especulació disfressada de transició verda.
Portaveu de JPA-Compromís
