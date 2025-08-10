Un problema europeo

Un número indeterminado de personas no inferior a medio millón forma parte de la legión de potenciales migrantes irregulares emplazados en muy variadas condiciones en la amplia región que comprende el Sahel y la franja noroccidental de África. Se trata de personas de muy variada procedencia, víctimas propiciatorias de mafias dedicadas al tráfico de seres humanos que cobran, dependiendo de las condiciones del viaje, entre 500 euros y 15.000 euros por una travesía llena de peligros. Para neutralizar la acción de estas organizaciones, un grupo de policías, guardias civiles y, sobre todo, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaboran y operan con servicios similares de países de la zona con el objetivo de neutralizar los gestores clandestinos de los flujos migratorios y disponer de información de primera mano para actuar.

La misión del CNI resulta del todo necesaria, pero es también del todo insuficiente. No menos de 300.000 personas se encuentran de paso en países con debilidades estructurales manifiestas a la espera de dar el salto a las Canarias (una de las rutas de migración más peligrosas del mundo) y otros destinos, a expensas de organizaciones criminales que controlan el ciclo completo de captación y concentración de quienes han pagado para embarcarse en un viaje en condiciones siempre precarias. Con el añadido de que muchos de los migrantes que llegan a Canarias no pretenden instalarse en España, sino que aspiran a llegar a otros países europeos.

Se da así la circunstancia de que el desplazamiento de efectivos del CNI cabe considerarlo una iniciativa loable y que hay que aplaudir, pero incompleta habida cuenta que, en última instancia, la actividad de las mafias es un problema que solo puede acometerse gestionado a escala europea. No es el desembarco de migrantes algo que deben afrontar en solitario los países del flanco sur de la Unión Europea, sino que compete a los Veintisiete aportar medios en origen. Y en esos escenarios es preciso contar con interlocutores fiables para evitar que, por más controles que se activen, se prolongue la tragedia de las muertes en el mar o el almacenamiento de personas en las costas de destino donde es mayor la llegada de migrantes transportados por las mafias.

Cooperación

Según Eurostat, los migrantes irregulares en Europa rondan los 400.000 y cubren un amplio espectro que va de la emigración económica a los refugiados y potenciales demandantes de asilo, a los que huyen de la guerra y a las víctimas de los efectos del cambio climático. La diversidad de casos, la variedad de destinos y los riesgos que afrontan quienes buscan un futuro mejor rumbo al norte requiere una cooperación que debe ir más allá de la consideración simplista de la migración irregular como un problema de seguridad. Es, sobre todo, un problema humano, como plasma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya gestión necesita que un dispositivo europeo suficiente neutralice a las mafias y disuada a quienes se embarcan en una aventura expuesta a toda clase de riesgos. Basta prestar oídos al testimonio de quienes en origen afrontan el problema para llegar a la conclusión de que solo con una implicación global europea serán realmente fructíferas operaciones como las que desarrollan agentes del CNI. Un desafío global precisa una respuesta global.