Queridos lectores, les deseo felices vacaciones estivales. Con este calor no se puede hacer nada, o casi nada, de provecho laboral. A no ser que uno pretenda romper a sudar como si no hubiera un mañana. En mi caso, me he propuesto acabar con un tocón de palmera que lleva media vida en el jardín familiar y que, desgraciadamente, ya empieza a dar señales de podredumbre. Con un hacha, un cincel, un martillo y una sierra voy a quitarlo de en medio. Después abonaré la tierra, le echaré algo de sustrato y la regaré en abundancia para que la grama ocupe su lugar. Calculo que todo ello me llevará dos o tres semanas. No soy jardinero. No soy un profesional del medio, así que tardaré bastante en conseguir lo que alguien preparado haría en un par de mañanas.

Y ustedes, queridos amigos, ¿qué harán estos días? Playa, piscina, alguna paella, un par de mojitos, un ron con cola y dos o tres excursiones al Desierto de las Palmas no pueden faltar en todo verano que se precie.

Por las tardes saldré en bici. Me encanta rodar, ya lo saben, y comprobar el estado de las infraestructuras ciclopeatonales de nuestra bendita tierra. Ese será mi veraneo. El pasado verano visité la casa de Dalí, en Gerona. Este, toca tocón. Las diferencias no son sutiles. Es lo que tiene ser padre de familia. Con lo que gasta un adolescente, un adulto podría reconstruir la mansión de los Plaff. Ya me entienden, si me permiten exagerar.

En fin, Serafín. Como les decía, felices vacaciones a todos, menos a uno, claro, pues siempre hay quien se empeña en sufrir.

