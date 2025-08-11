Alfondeguilla, por fin

Alfondeguilla está de fiesta. Y nos gusta celebrar compartiendo. Porque este pueblo es grande gracias a ese espíritu noble y solidario que nos identifica. Que nos convierte en un rincón único, bendecido por su entorno y privilegiado por sus gentes.

Este orgulloso pueblo profesa fe y devoción a la Mare de Déu de l’Assumpció. Esa imagen tan venerada a la que tanto debemos y que nos identifica, orgullosos, como herederos de una tradición en la que empeño y esfuerzo se dan la mano para forjar identidad.

Este año festejamos con razones sobradas. Porque por fin nuestro pueblo importa para la Generalitat valenciana.

Desde 2018, año en el que el entonces Consell de PSOE y Compromís creó el Fondo contra la Despoblación, reclamamos, por justicia, que se nos atienda. Años en los que la Generalitat valenciana nos incluyó como potenciales receptores de este fondo que nunca llegó.

Este 2025, la constante demanda y reclamación ha obtenido sus frutos. Y por fin, pasados ocho años, Alfondeguilla recibirá 75.616,56 euros del Gobierno autonómico para luchar contra la despoblación.

Renta

Estamos de enhorabuena. Porque esa inyección económica no solo permitirá que mejoremos los servicios y prestaciones de nuestro querido pueblo. También ofrecerá a los vecinos la oportunidad de desgravarse en la declaración de la Renta de 2026, este concepto en el ejercicio del trámite. Beneficios para el pueblo y ahorros para los vecinos.

Un éxito de todos.

¡A disfrutar de las fiestas!

Alcalde de Alfondeguilla