Opinión | A FONDO
Europa i el Govern aposten per la Vall
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, va visitar fa uns dies les obres de reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament. Este és un projecte finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation EU. Estes inversions formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, que es va impulsar per a donar resposta a la crisi provocada per la pandèmia i que ja encara la recta final, amb totes les obres en marxa. Almenys en la Vall, on estem complint amb els terminis i anem molt més avançats en l’execució que altres municipis.
A la Vall estem compromesos i alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, que estan transformant la ciutat. Gràcies als fons europeus estem fent en una legislatura el que ens hauria costat fer 20 o 30 anys. I això és un pas de gegant per a la nostra ciutat, que està veient com es fan realitat alguns dels projectes dels quals es parlava des de fa dècades. És el cas de la reforma i de l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament en l’antiga seu de l’Schola Cantorum, després d’haver comprat un immoble que corria el perill de caure en mans privades i desaparèixer.
La intervenció en la casa consistorial s’articula al voltant de tres eixos: sostenibilitat, accessibilitat i digitalització. Es tracta d’unes obres molt necessàries en un edifici centenari, que tenia una part apuntalada i patia vibracions en les plantes superiors. Per això este projecte no és cap capritx. És una qüestió de seguretat i una aposta per cuidar el nostre patrimoni, que durant molts anys s’ha anat venent i perdent. En els últims 10 anys per fi hem canviat esta tendència i hem adquirit este antic edifici, els molins de l’aqüeducte o la Torre de Benissahat. Això és orgull de poble.
Amb l’ampliació de les instal·lacions de l’ajuntament no només oferirem una millor atenció ciutadana –que inclús havia d’esperar a la plaça a ser atesa– sinó que també guanyarem en eficiència, ja que els serveis d’urbanisme i medi ambient es traslladaran al nou espai. Esta inversió ascendeix a 3,9 milions d’euros, dels quals el Ministeri aporta 2,8 i la resta (quasi 1,1 milions) l’assumim amb fons municipals. A la visita de treball vam comprovar com les obres avancen a bon ritme i està previst que finalitzen l’any que ve.
Per ser conscients de què suposen els fons europeus i la inversió de 18 milions d’euros finançats per la Unió Europea amb fons Next Generation EU, vull recordar que actualment tenim en marxa totes les actuacions que ens han concedit. Algunes ja s’han acabat, com el Centre de Transformació Digital a la primera planta del Mercat i la creació d’una zona de baixes emissions al Camí de l’Aigua, la primera fase entre la plaça del Centre i la plaça de l’Assumpció i la segona en el barri del Roser i el seu entorn.
A més de la reforma i ampliació de l’ajuntament, també acaba de començar l’excavació del poblat de Sant Josep i la renaturalització de l’aparcament de Sant Josep. I continuen executant-se la transformació de la Fàbrica de la Llum en museu i la millora del seu entorn, així com la regeneració urbana de la Colònia San Antonio. Són projectes que estaran acabats en 2026 i que suposen una important transformació de la nostra ciutat en tots els àmbits, des del social fins al turístic. Tot açò no seria possible sense una clara voluntat política de transformar la ciutat i posar-la al dia, fent-la avançar cap al futur. I és que estem aprofitant al màxim els recursos i les oportunitats que venen d’Europa i del Govern d’Espanya. Governem amb ambició, amb projecte i amb una visió estratègica i clara de futur. No ens conformem amb mantindre el que hi ha, volem millorar-ho. Volem una ciutat més moderna, més amable i més habitable.
Morant i Mazón
Des que Diana Morant és ministra ha visitat almenys quatre vegades la Vall d’Uixó. Un fet que demostra la importància que té la nostra ciutat per al Govern d’Espanya i també en la seua condició de secretària general del PSPV. En canvi, quantes vegades ha vingut Mazón? Zero! Per això, amb Diana Morant de presidenta de la Generalitat ens anirà encara millor. A més de visitar les obres de l’ajuntament també va conéixer les Penyes en Festes, que ahir van acabar. Una mostra més de la nostra identitat i del nostre orgull com a poble.
Tot això és el reflex d’un projecte de ciutat seriós, ambiciós i que pensa en el present però sobretot en el futur, sense oblidar les arrels. Governem amb fets, amb una fulla de ruta clara i amb una gestió eficient que està convertint la Vall d’Uixó en una ciutat capdavantera i referent en sostenibilitat i innovació. Tenim la responsabilitat de no perdre cap oportunitat i per a seguir avançant cap a la Vall que volem: una ciutat viva i preparada per als reptes del segle XXI.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Directo | Albacete - Castellón
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Susto en Onda con un incendio en la zona del pantano del Sitjar