Muy interesante personaje del siglo XV, nacido en Valencia alrededor de 1423. Fue escritor y notario público por autoridad real con jurisdicción en toda la Corona de Aragón. Fue curial en la corte de Alfonso el Magnánimo, en Nápoles donde se relacionó con muchos humanistas italianos. Realizó el catálogo de la Biblioteca de la Catedral de Valencia. Todo ello coadyuvó a su obra Liber Elegantiarium. La terminó en 1472, fecha de la dedicatoria, y se publicó en Venecia en 1489. Es el primer diccionario en lengua romance latín-valenciano.

Nebrija hizo su diccionario latino- español en 1492. Es uno de los principales productos del humanismo filológico del S. XV. Con más de 12.000 entradas y 5.000 lemas. En el colofón dice: «El libro de las elegancias de Joan Esteve, docto ciudadano valenciano por la real autoridad de notario en lengua latina y valenciana editado con la mayor diligencia». Y es que entonces el Reino de Valencia era un foco cultural europeo que dio a luz el Siglo de Oro de las letras valencianas. Sin embargo el bueno de Joan, como tantos otros, sufre la manipulación de falsarios e ignorantes que a pesar de la indubitada referencia a la lengua valenciana que hacen los autores o traductores en las obras, por arte de birlibirloque y a partir de finales del S. XIX, antes no se discutía el tema idiomático, empezaron a decir que era catalán. Desgraciadamente la presión económica y política hoy nos sume en un despreciable apropiacionismo, quieren lo que nunca tuvieron para reforzar sus ensoñaciones. Siglo de Oro valenciano, escrito en valenciano.

Notario y doctor en Derecho