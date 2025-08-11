Onda, epicentro industrial de la provincia

El Ayuntamiento de Onda ha logrado, un año más, la aprobación de todas las solicitudes de subvención presentadas ante el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), destinadas a impulsar obras e inversiones productivas en las diez áreas industriales de nuestro municipio. Estas ayudas cubrirán el 74% de los costes de las actuaciones previstas en los polígonos industriales y alcanzarán el 80% en el caso de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM).

De este modo, la inversión total prevista para nuestras áreas industriales ascenderá a 1.345.008,96 euros, que se destinarán directamente a mejoras en la señalización viaria, renovación del alumbrado, optimización de accesos, creación de más zonas verdes, refuerzo de las dotaciones de seguridad e incremento de todos los servicios digitales.

Gracias a estas ayudas, estamos consolidando una red industrial moderna, conectada y eficiente. Este esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y de la Generalitat valenciana sitúa a Onda como un entorno preferente para la inversión y el empleo, el verdadero epicentro industrial de nuestra provincia y del clúster cerámico.

Vanguardia

Seguimos una hoja de ruta clara que nos permitirá transformar todos nuestros polígonos en espacios industriales de vanguardia. Gracias a este trabajo constante, hemos impulsado proyectos pioneros como la instalación de alumbrado led inteligente, electrolineras, sistemas de sensorización básica y servicios compartidos como básculas o surtidores.

Además, con la mirada puesta en el futuro, trabajamos intensamente para que las áreas Sur-13, Nord-2 y Romeral obtengan la calificación autonómica de Área Industrial Avanzada, mientras desarrollamos el nuevo polígono Sur-20, con parcelas de más de 100.000 metros cuadrados orientadas a la logística avanzada. Todo ello nos consolida como el eje del crecimiento económico de nuestra provincia, motor de generación de empleo y polo de atracción para la inversión empresarial.

Gracias a este compromiso, afrontamos el mañana con optimismo, sabiendo que en Onda hay futuro para nuestros jóvenes. Todos aquellos que quieran trabajar van a tener oportunidades para desarrollar su talento y seguir prosperando en su tierra.

¡Adelante!

Alcaldesa de Onda