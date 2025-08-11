Propuesta disparatada, pero peligrosa

Desde CCOO queremos hacer una condena enérgica de la propuesta del partido de extrema derecha Vox en la que plantea deportaciones masivas de personas extranjeras que viven en España. Para intentar dulcificar el término deportación, hablan de la «reemigración masiva» de ocho millones de personas.

Hacemos una llamada a la reflexión sobre la necesidad de plantear, de manera inmediata, un cordón sanitario sobre un partido que quiebra el orden jurídico constitucional español y vulnera nuestro marco de convivencia democrática y plural.

Las posiciones de Vox respecto a la inmigración en España han sido tradicionalmente racistas y xenófobas, con discursos en línea con otros partidos ultras europeos; sin embargo, en esta última propuesta sobre deportaciones masivas, va un paso más allá y se alinea con la administración Trump para promover expresamente el odio al extranjero y la «caza» del inmigrante.

La propuesta es total y absolutamente delirante pero cumple con el único objetivo de la extrema derecha que es hacer ruido social, ruido mediático y ruido político: ruido que se basa en mentiras y que pretende confundir y crear malestar en la sociedad. No oiremos de la extrema derecha ninguna propuesta política sobre las cuestiones que importan y afectan a España más allá de sus desvaríos irracionales para sembrar el odio, y desviar la atención de cuestiones como el empleo, la vivienda o los servicios y derechos sociales, donde sin duda no tienen nada que decir, salvo alinearse con las propuestas más ultraliberales que benefician a los más poderosos en detrimento de las clases populares.

Ilegal

La propuesta es disparatada (y Vox lo sabe) porque es ilegal, toda vez que propone quebrar el marco jurídico vigente tanto en España como en el ámbito internacional, y además es inviable desde un punto de vista funcional.

CCOO llama a las fuerzas políticas democráticas españolas a confrontar con el falsario discurso de odio y demagogia propugnado por la extrema derecha.

No estamos para pensar únicamente en cálculos electorales o de rédito político, nos jugamos la convivencia en una sociedad plural basada en el respeto a los valores democráticos.

Secretario general del SI de la FSC CCOO Comarques del Nord