Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La importància dels marcs
Vos adoneu que totes les guerres i abusos dels mandataris poderosos venen precedides o justificades pel «tot per la pàtria». Segons conten, més enllà de Finisterre, el president dels Estats Units d’Amèrica és immune en les actuacions oficials inherents al càrrec de president.
Fins ací, la cosa és clara si està establert quines són les actuacions que poden ser considerades oficials al càrrec. Ara bé, al «tot per la pàtria» no hi havia ni hi ha marcs que delimiten el tot. Aleshores, aquesta idea posada en mans de fanàtics nacionalistes amb sentiments impunes pels seus actes com Netanyahu, Trump, Hitler, Franco o Putin, i altres més, pot ser una arma de destrucció massiva. Tots ells gaudien de l’essència justificativa de la necessitat vital de la pàtria i, per aquest motiu, per la pàtria pot ser tot: els assassinats, l’espoli, la corrupció. En tots els casos, les víctimes no combatents no mereixien cap mena de respecte com a ésser humà.
Impunitat
Centrant la impunitat ací, en aquesta Espanya multipolar, el rei pot fer el tot absolut: l’art. 56 de la Constitució Espanyola diu que exercix les funcions que la Constitució i les lleis li atribuïxen. La persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat, i els seus actes estaran referendats sempre pel president del govern o els ministres, els quals seran responsables d’allò que referenden. Per eixa raó, si els actes del rei no són referendats, aquests no tenen validesa i la inviolabilitat i irresponsabilitat del rei queden anul·lades. En conseqüència, per a eixos actes devia ser responsable penal, civil o administratiu i sofrir les conseqüències del seu delicte o falta. Tanmateix, la famosa alta judicatura espanyola ha dictaminat que, siga el que siga el que faça el rei durant el seu regnat, i encara que no estiga referendat el seu acte, aquest podrà ser il·legal, però la seua persona encara serà irresponsable i inviolable. És a dir, tindrà impunitat total.
Quines degueren ser les pressions o xantatges que tingueren els autors de la Constitució? Per què s’ha consentit que la persona que té el títol de rei siga una autocràcia que no està subjecta ni a restriccions legals externes, ni a mecanismes regulatius de les Corts? Quina mena de democràcia més falsària tenim.
