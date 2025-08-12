Cuando los jóvenes toman la palabra

Hace unos días, me reuní con un grupo de jóvenes de varios municipios de la provincia de Valencia que fueron afectados por la dana del pasado 29 de octubre del 2024. Municipios que, casi un año después, siguen esperando respuestas. Esos jóvenes no se quejaban. Planteaban. Preguntaban. Soñaban. Me dijeron algo que me hizo reflexionar y sentir esperanza en el futuro: «Queremos formar un partido, porque los que gobiernan no resuelven nuestros problemas, y ya no confiamos en que lo vayan a hacer».

No hablaban desde la rabia, sino que hablaban desde la lucidez. Han vivido en primera persona, en sus carnes, la impotencia de ver cómo su pueblo se inunda sin control, cómo las ayudas nunca llegan, cómo las distintas promesas dichas se diluyen con el paso del tiempo. Y han visto, y ven cada día, cómo están gestionando la tragedia desde los partidos tradicionales, tirándose las culpas mutuamente desde el minuto cero, en lugar de ponerse a trabajar juntos y coordinados ante la extrema gravedad de lo sucedido. Y, en lugar de rendirse, han decidido implicarse. Ponerse a cambiar las cosas desde dentro. Participar. Trabajar por sus municipios.

Esperanza

En tiempos de desafección, ver a jóvenes con voluntad de organizarse para poder mejorar su entorno es una señal de esperanza. Porque no hay democracia sin un relevo generacional. Y no hay política útil sin implicación.

Desde Centrats en Nules y Unión Municipalista siempre lo hemos tenido claro: el poder debe volver a lo local. La política empieza en casa, en la calle, en el municipio. Los partidos municipales independientes no nacen del márketing, sino de la necesidad. Y cuando esa necesidad la detectan también los jóvenes, algo está cambiando.

A quienes tienen veintipocos años y ya se están planteando liderar un proyecto político local, solo puedo decirles: hacedlo. Porque estáis demostrando que se puede ser joven y tener sentido de la responsabilidad. Que se puede estar cansado del sistema y, aun así, construir una alternativa. Y que no hay mayor rebeldía que defender tu pueblo con hechos.

Nosotros, los municipalistas, estaremos ahí para apoyar. Porque creemos en una política sin tutelas, pegada a la realidad y al futuro. Y el futuro, sin duda, sois vosotros.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista