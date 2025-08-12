Morant y el caso Ángel

A medida que avanza la información, cabe observar un lacerante caso de nepotismo político en el caso del matrimonio José María Ángel y Carmen Ninet, iniciado cuando el padre de la investigada, Santiago Ninet, cortaba el bacalao en la Diputación de Valencia durante los primeros años ochenta. Siendo entonces notable referente del socialismo valenciano más escorado al pancatalanismo de la época, llevando como estandarte la elucubración de Països Catalans, alumbrada por el intelectual nacionalista Joan Fuster, del que Ninet era íntimo. En los albores de la democracia, las instituciones fueron colonizadas con manga ancha y, de aquel pretérito tiempo, el matrimonio Ángel-Ninet resulta paradigma de lo que nunca debió ocurrir. El colega Joan Carles Martí, director de Levante-EMV, desde la metáfora realiza certero paralelismo del asunto con la historia del farsante Enric Marco, novelada por Javier Cercas, cuyo principal fin, coincido con Martí, era «demostrar qué significa la verdad en una democracia». Verdad menospreciada por la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, más en la tónica de fiel compañera de bandería y asumiendo aquello de Millán Astray: «con razón o sin ella», en el obligado auxilio del hermano de sangre, en esta ocasión de partido.

El patético asunto denominado caso Ángel alcanzó el punto de inflexión, deseamos que así sea, con el intento de suicidio del excomisionado para la dana, ungido por Pedro Sánchez para dar réplica al vicepresidente Gan Pampols, responsable del plan de reconstrucción impulsado por la Generalitat Valenciana. En tan extraño (no conocemos los detalles) acto autolítico, por fortuna no consumado, la ministra Morant, al tiempo jefa de los socialistas valencianos, salió en tromba para señalar, entre otras lindezas, que el suceso protagonizado por el compañero Ángel era consecuencia de despiadada «cacería humana».

Excesos verbales

Resulta innecesario reproducir el rosario de excesos verbales desde sectores del PSPV en arropo al fuego dialéctico iniciado por Morant, con señalamiento a los medios de comunicación, en el intento baldío de presentar al afectado por una neurosis como mártir de la política. Para el psiquiatra y forense Juan Carlos Fuentes, preguntado a tal efecto, la acción de Ángel apunta a un posible gesto de justificación al objeto de llamar la atención, lo cual no es óbice, asegura Fuentes, para mantener cautelosa vigilancia ante algunos posibles rebrotes de conducta de insospechado resultado. Según el periodista Ernesto Ekaizer (nada sospechoso de estar alineado con sectores críticos al proyecto del presidente Sánchez), el episodio de Ángel responde a «una sobreactuación», cuestionando «el aprovechamiento político» que se ha querido hacer, en referencia a la incalificable actitud de Diana Morant y su entorno más próximo.

Cuando un ciudadano asume responsabilidades tanto institucionales como políticas, llegado a una situación irregular inherente a su presunta mala conducta, tiene la obligación de pechar con las consecuencias que le tocan. Los medios de comunicación están para buscar la verdad y contarla. Como dijo Winston Churchill, son los guardianes de la democracia. Pese a Morant.

Periodista y escritor