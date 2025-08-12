Periodismo en la diana en Gaza

Casi al mismo tiempo que se reunía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar de manera urgente el plan de Binyamín Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza y la zona humanitaria de al-Mawasi, casi en el mismo instante en que el propio primer ministro israelí concedía una rueda de prensa para dar distintos detalles de su enésima acción bélica que implica la movilización forzada de más de un millón de ciudadanos palestinos, este mismo domingo las tropas del pueblo israelí asesinaban a seis periodistas cerca del hospital Shifa de la capital gazatí, con un bombardeo selectivo de la tienda donde se encontraban instalados. Entre ellos, el conocido corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera, Anas al Sharif, de 28 años, uno de los pocos que seguía dando cobertura informativa desde la Franja y que ya temía por su vida desde hacía varios meses. Como él, otros periodistas que trabajan en la Franja de Gaza hablaban hace poco del riesgo de inanición que sufrían. Pero Al Sharif y sus compañeros, sin embargo, no han fallecido de hambre ni por accidente alguno, por una bala perdida o por uno de los paquetes de ayuda humanitaria. Han sido asesinados bajo la acusación del gobierno israelí de pertenecer a la organización política y paramilitar Hamás. Estas muertes elevan de nuevo el número de bajas de periodistas y otras víctimas vicarias, como la familia del jefe de la oficina de Al Jazzera en Gaza, que murió atacada en el campo de refugiados de Nuseirat.

Netanyahu, aparte de la justificación del plan de ocupación de Gaza, se resiste a hablar de hambruna (dijo que era «distorsionar» la realidad) y de falta de esfuerzos humanitarios y defiende haber permitido la entrada de la prensa extranjera en la Franja. Y lo hace el mismo día del asesinato del equipo de periodistas de Al Jazeera. Más allá de las más de 61.000 víctimas palestinas, una cifra ofrecida por Hamás, pero que es la política de «bloqueo informativo» de Israel denunciada por Reporteros sin Fronteras la que impide corroborar a fuentes independientes, de la desolación y la ruina de un territorio, de la pasividad de los gobiernos con proclamas retóricas, y también más allá del recuerdo imborrable de la masacre del 7 de octubre y de la crueldad de Hamás para con los rehenes todavía con vida, en este conflicto está siendo atacada también la posibilidad de saber la verdad, de acceder a la realidad terrible de la guerra.

Muertes

La ofensiva israelí en la Franja Gaza cuenta con la triste marca de ser una de las guerras más mortíferas de las últimas décadas para los periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) así lo ha denunciado, y ya ha documentado la muerte de al menos 184 periodistas palestinos fallecidos en ataques israelís, cifra que el Gobierno de Hamás eleva a 238 en un recuento que también incluye a influencers y creadores de contenido de plataformas sociales.

Reporteros Sin Fronteras, que ha pedido a la Corte Penal Internacional que considere a los periodistas del pueblo palestino la condición de víctimas del conflicto de la Franja de Gaza, pone el dedo en la llaga cuando apunta que ese reconocimiento oficial sería un paso esencial para poder garantizar la libertad de prensa y, ante todo, su integridad personal en todas las zonas de conflicto de todo el mundo.