La peste fue una enfermedad de los roedores transmitida a través de las picaduras de sus pulgas. Solía afectar a los nódulos linfáticos, especialmente en el cuello, las ingles y las axilas, que se hinchaban y endurecían. Respecto de su inicio, se comenta que en 1346 los mongoles, al asediar la ciudad de Kaffa, en la península de Crimea, aplicaron la atroz acometida de arrojar cadáveres sobre las murallas para internar enfermedades. Esta vez introdujeron la peste negra. Desde Italia, la infección alcanzó en 1348 la Provenza, el Languedoc, la Corona de Aragón, Castilla, Francia y el centro de Europa. En los dos años siguientes se extendió por Inglaterra, el norte de Europa y Escandinavia. Solo regiones muy concretas pudieron escaparse a sus devastadores efectos: los Países Bajos, el Béarn, Franconia, Bohemia y Hungría.

Pero, si los estragos no fueron muy lamentables en la primera irrupción del morbo, sí lo fueron en el rebrote de 1357, en el que el rey Pedro IV se ve obligado a perdonar varios tributos a Castellón por la situación de calamidad en que se hallaba. Treinta años más tarde volvió a haber pestilencias y hambres en toda la Corona de Aragón, y nuestra ciudad se vio de nuevo afectada. De hecho, en Castellón se pasa de 3.900 habitantes en 1350 a 3.500 siete años más tarde. En 1398, la peyta patentiza una disminución con 2.600 habitantes. Que la epidemia tuvo recidivas lo demuestra el hecho de las frecuentes rogativas y que la corte papal de Benedicto XIII pidió informes al municipio castellonense de su situación pandémica en 1414, ante la inminente venida del pontífice.

Cronista oficial de Castelló