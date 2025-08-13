Opinión | AL DIA
Diners a cabassos
La cosa ve de prou lluny i ho sabem, i amb resignació unes vegades o amb espant d’unes altres, ens hi acomodem sense piular. Ho va dir, ben certament, Anselm Turmeda, el mallorquí escriptor que, desenganyat de la societat occidental, es va convertir a l’islam i posà en solfa alguns fets i circumstàncies que els diners provoquen. En aquell temps i ara. I quasi de segur en temps futurs.
Però de prop ens toca un fet, i no és l’únic, evidentment, que afecta molta gent. Especialment aquelles persones, dites autònoms en termes econòmics, que sofreixen els avatars del mercat i les disposicions legals.
Al darrere dels problemes i maldecaps d’aquesta gent i de molts altres, hi ha les decisions que polítics de tota mena han pres en temps recents en detriment dels més dèbils. Del poble menut, que en diria Anselm Turmeda.
Fa no massa es van atorgar condicions avantatjoses sobre el medi ambient, facilitats administratives i 560 milions (ara parlem de milions com si foren olives) del PERTE en ajudes a l’automòbil. Tot ben facilet i senzill.
I ara resulta que el totpoderós Elon Musk, tan histriònic, com que les vendes li van malament, ha decidit paralitzar de moment el seu projecte de gigafactoria a Cheste.
Beneficis
Només que pensem una miqueta, podríem imaginar quins beneficis tan importants haurien aportat aquests milions repartits entre el nombrós i de prestigi sector de serveis i industrial de petites empreses (autònoms sovint) que tiren endavant la nostra vida econòmica.
Aportant no només beneficis econòmics sinó socials i culturals a la societat on són. I no sotmesos a les decisions forasteres que no consideren en cap cas els avantatges que suposarien per a la nostra societat.
Diners fan vui al món lo joc... diu el vell Anselm al seu poema Elogi dels diners. I no s’equivoca. El que passa és que si ens toca de prop, això fa mal.
Sociòleg i traductor
